Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'dan "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında, Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotuna bir kez daha "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajı ile paylaştı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Kocadan İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz mesajı
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında, Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotuna bir kez daha yer verdi.

Bakan Koca'nın "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştığı kamu spotunda şu ifadeler kullanıldı:

"İşleri tekrar yoluna koymak için kolları sıvıyoruz. Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kovid-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz."

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