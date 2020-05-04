Salgınla savaşta başarının anahtarı: Sıkı takip ve algoritma

Bir vaka pozitif çıktığında biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personelden oluşan filyasyon ekibi devreye giriyor. Ekipler vakanın 3 gün içinde temas ettiği kişileri dedektif gibi iz sürüp saatler içerisinde buluyor. Temas edilen kişilerin takibe alınmasıyla virüsün başkalarına bulaşmasının önüne geçiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Filyasyon çalışmalarıyla ortalama 44 saatlik bir süre içinde temaslıların yüzde 99’una, yani yaklaşık 455 bin kişiye ulaşıldı” diyerek çarpıcı rakamı paylaşmıştı.

Temas takibinin yanında Türkiye’yi salgınla mücadelede başarıya ulaştıran diğer faktör ise tedavide özgün algoritma. Türkiye’de doktorlar koronavirüs hastalarını tedavi ederken, Dünya Sağlık Örgütü’nün değil Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedavi yöntemini uyguladı. Erken dönemde ilaç kullanımı, yüksek akımlı oksijen, geç entübasyon gibi protokollerle tedaviler hızlı sonuç verdi. Bununla birlikte zatürreye dönüş azaldı, ölüm oranı düşük kaldı ve vaka artışı da yavaşladı. Erken tedavi sayesinde hastalığın zatürreye (pnomoniye) doğru ilerleme oranını yüzde 60’dan yüzde 12’ye düşürüldü. Entübe edilmeyen hastaların iyileşme oranları da yükseldi.