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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı 17 kişi öldü, 927 yeni vaka
TÜRKİYE

Son dakika 26 Temmuz koronavirüs sonuçları açıklandı: İşte test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 17 kişi öldü, 927 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 927 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı. Bakan Koca, günlük vaka ve ölü sayısı ile birlikte test, entübe ve yoğun bakım hasta sayılarını da açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca, koronavirüs sonuçlarını açıkladı.
Bakan Koca, koronavirüs sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin koronavirüsle ilgili vaka, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı gibi son rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medaya hesabından açıkladı. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 613’e yükseldiğini açıkladı.

26 Temmuz koronavirüs sonuçları

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 613’e yükseldi. Bugün toplam 40 bin 16 test yapılırken, 927 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 226 bin 100 oldu. Bugün bin 10 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 209 bin 487’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 387, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 249 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de 400 kişilik mahalle karantina altına alındı
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Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılcaören Mahallesi’nde yaşayan 2 kişi, korona virüsü belirtisi sebebiyle hastaneye gitti. Yapılan testler sonucu iki kişinin de pozitif çıktığı öğrenildi.
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Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mahallede yaşayan 400 kişiye korona virüs testi uyguladı.
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Test sonucunda 4 kişinin daha korona virüs taşıdığı anlaşılırken, Eskişehir Valiliği Pandemi Kurulu, hastalığın yayılmaması için Kızılcaören Mahallesi’nde karantina uygulaması kararı aldı.
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Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karantina kararı alınması üzerine mahalle giriş-çıkışları demir bariyerlerle kapatıldı.
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Kızılcaören Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları, Tepebaşı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanıyor.
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Eskişehir'de 400 kişilik mahalle karantina altına alındı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılcaören Mahallesi'nde 2 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine 400 kişiye test uygulandı. Test sonrasında 4 kişinin daha pozitif çıkması sonucu, mahalle karantina altına alındı.

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