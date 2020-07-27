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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı 17 kişi öldü, 919 yeni vaka var
TÜRKİYE

Son dakika 27 Temmuz koronavirüs sonuçları açıklandı: İşte test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 17 kişi öldü, 919 yeni vaka var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 919 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı. Oransal olarak en çok ve en az yoğun bakım artışı olan illeri açıklayan Bakan Koca, son 3 günde yoğun bakım hastası olmadığını kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Türkiye'nin koronavirüsle ilgili vaka, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı gibi son rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medaya hesabından açıkladı. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Türkiye'de son 24 saatte 919 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.

Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 982 kişinin daha iyileşmesiyle 210 bin 469'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 283 test yapıldı, 919 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 982 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 617 bin 971, vaka sayısı 227 bin 19, vefat sayısı 5 bin 630 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdakilerin sayısı 1263, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı ise 210 bin 469 oldu.

Yoğun bakım hastasında son 3 gün detayı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Test sayısı 45 binin üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı."

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