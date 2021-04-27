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Koronavirüs Türkiyenin 27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Kritik durum devam ediyor
TÜRKİYE

Son dakika haberleri: 27 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayısı açıklandı

Türkiye'nin 27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Kritik durum devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 27 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Hafta sonu ve pazartesi günü 40 binin altına gerileyen günlük vaka sayıları yeniden 40 binin üzerine çıktı. İşte 27 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: 27 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayısı açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 346 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 39 bin 57’e yükseldi.

27 Nisan koronavirüs tablosu.
27 Nisan koronavirüs tablosu.

Toplamda 46 milyon 435 bin 343 test yapıldı. Bugün yapılan 282 bin 192 testten, 43 bin 301 yeni vaka sayısı, 2 bin 703 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 710 bin 582 olduğu, bugün iyileşen 45 bin 592 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 167 bin 263’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 549 olduğu açıklandı.

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