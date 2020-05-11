Suriyeliler yemek dağıtıyor

Suriyeleliler kapı kapı dolaşarak sıcak yemek dağıyor. Uluslararası İltica ve Mültecilerle Dayanışma Derneği'nin (İMDAD) Genel Müdürü Asım Halil, 25 kardeş ailenin ihtiyaçlarını her ay düzenli bir şekilde karşıladıklarını, yüzlerce yetim çocuğa da hediyelik kıyafet aldıklarını belirterek, “Özellikle 65 yaş ve üzeri yaşlılar ve çocuklu aileler başta olmak üzere günde 800 kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz” dedi. Dernekte gönüllü Suriyelilerin görev yaptığını belirten Halil, “15 gönüllü Suriyeli sokak sokak geziyor. Salgın sürecinde bize büyük destek verdiler. Türkiye’ye vefa borcunu ödemek için Suriyeliler gönüllü hizmet ediyor. Bize yüzlerce başvuru geliyor. İhtiyaç olduğu kadar o kişileri çağırıyoruz. Hem bize gelen yardımları hem de Türk Kızılay ile ortak ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz” diye konuştu.

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