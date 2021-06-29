Tren ve otobüs garlarında aşı hizmeti: İlk uygulama Ankara'da Kovid-19'la mücadele kapsamında, otobüs ve tren garlarında oluşturulan merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulamanın Ankara'da olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli" dedi.

Haber Merkezi 29 Haziran 2021, 14:10 Son Güncelleme: 29 Haziran 2021, 14:21 DHA