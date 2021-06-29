Tren ve otobüs garlarında aşı hizmeti: İlk uygulama Ankara'da

Türkiye, aşılamada zaman mekan kavramını aştı. AVM’lerden sonra şimdi de trend garlarında aşı hizmeti hayata geçirildi.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında, aşı olamayan vatandaşlar için Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda aşı uygulama merkezi açıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tren ve otobüs garlarında aşı hizmetinin başladığını duyurdu.
İlk uygulama Ankara'da
Bakan Koca, paylaşımında "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli" ifadelerini kullandı.
Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli.
Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2021