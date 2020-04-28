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Koronavirüs Türkiyede koronavirüs vaka oranı hızla düşerken iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor
TÜRKİYE

Türkiye'de koronavirüs vaka oranı hızla düşerken iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor

Türkiye'de koronavirüs vaka oranı hızla düşerken iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vaka oranı her geçen gün hızla düşerken, iyileşenlerin sayısı ise katlanarak artıyor. En yüksek 27 Mart'ta yüzde 27,4 olan vaka oranı, 7 Nisan'da yüzde 15,3'e 7 Nisan'da ise 10,8'e kadar geriledi. En düşük oran yüzde 7,46 ile 25 Nisan'da kaydedildi. Koronavirüsü yenerek yaşama tutunanların sayısı bir haftada günlük bin 448'den 4 bin 651'e, toplamda 33 bin 791'e çıktı. Bu tablo, virüsün kontrolden çıkmadığının ve vatandaşların önlemlere uyduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranı yüzde 27,4'ten yüzde 7,46'ya kadar düştü, iyileşenlerin sayısı ise bir hafta önceye göre 3 katından fazla arttı.

İlk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 918 bin 885 test sonucunda, 112 bin 261 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bu süreçte, 2 bin 900 kişi hayatını kaybederken 33 bin 791 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 27 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,58 oldu.

İlk kez birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 19 Mart'ta ölümlerin vaka sayısına oranı yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 95, vaka sayısı 2 bin 131
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 95, vaka sayısı 2 bin 131

Bununla birlikte 2 bin 704 vakanın tespit edildiği ve 46 can kaybının yaşandığı martın son gününde ölüm oranı yüzde 1,7'ye çıktı.

En çok vakanın tespit edildiği 11 Nisan'da ise bu oran, yüzde 1,85 olarak belirlendi.

Vaka oranı düşüyor

Pozitif vakaların tespitinin ardından toplumdan izole edilebilmesi için hastalık şüphesi olanlara Kovid-19 testi uygulanıyor.

Önceleri yurt dışı bağlantısı olan kişilere test yapılırken ilerleyen süreçte Bilim Kurulu'nun kararıyla semptomlardan herhangi birini gösterenler de bu işleme tabi tutuldu.

90 yaşındaki kadın 10 günde koronavirüsü yendi
KORONAVİRÜS
90 yaşındaki kadın 10 günde koronavirüsü yendi

Gelinen aşamada test sonucu pozitif çıkan kişinin temas kurduğu ve irtibatlı olduğu herkese koronavirüs testi uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda yapılan testlerden ücret alınmıyor.

Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu.

Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, 10 gün sonra 9 bin 982, mart sonunda ise 15 bin 422'ye ulaştı.

Takvim 23 Nisan'ı gösterdiğinde test sayısı, 40 bin 962 olarak açıklandı.

4 kişilik aile koronavirüsü yendi
KORONAVİRÜS
4 kişilik aile koronavirüsü yendi

Bir seferde en fazla test sayısının yapıldığı gün olarak kayıtlara geçen bu tarihte, vaka artış oranı yüzde 7,60 idi. Bu oran, 20 Mart'tan o güne kadar görülen en düşük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı dikkate alındığında bu işleme tabi tutulanların yüzde 12,21'inde Kovid-19 tespit edildi.

Bu oran, en yüksek 27 Mart'ta yüzde 27,4 olurken, 7 Nisan'da yüzde 15,3'e, 17 Nisan'da ise 10,8'e kadar geriledi. En düşük oran yüzde 7,46 ile 25 Nisan'da kaydedildi.

Ayrıca son bir haftadaki toplam vaka artış oranı da yüzde 8,78 oldu.

Bu sonuçlar, virüsün kontrolden çıkmadığının ve vatandaşların önlemlere uyduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tüm hastalar taburcu olmuştu: Tunceli'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
KORONAVİRÜS
Tüm hastalar taburcu olmuştu: Tunceli'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İyileşen sayısı katlanıyor

Kovid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta 60 ve 65 yaşlarında iki kişinin de aralarında bulunduğu 26 vatandaşın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Bu tarihten sonra Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor.

Son bir haftada koronavirüsü yenerek yaşama tutunanların sayısı günlük 1488'den 4651'e, toplamda iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 791'e çıktı.

Koravirüsü yenerek yaşama tutanların sayısı ilk kez 24 Nisan'da pozitif vaka sayısını geçti. Buna göre 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, aynı gün 3 bin 246 hasta taburcu edildi.

Ayrıca 2 bin 131 vakanın tespit edildiği dün de 4 bin 651 kişi şifa buldu. Böylece ilk kez iyileşenlerin sayısı, pozitif vaka sayısını ikiye katladı.

Kovid-19 testi pozitif çıkıp tedaviye alınan hastalardan 1736'sı yoğun bakımda, 882'si de solunum cihazına (entübe) bağlı tedavi görüyor.

Toplam vaka sayısına göre son bir haftada yoğun bakım oranı yüzde 1,83'ten 1,54'e, solunum cihazına bağlı hastaların oranı ise yüzde 0,99'dan 0,78'e düştü.

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