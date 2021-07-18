Koronavirüs Türkiyenin 18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Ölü sayısı yükselişte
TÜRKİYE

Türkiye'nin 18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Ölü sayısı yükselişte

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 18 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 18 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 66 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 7 bin 680 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 62,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 33,38 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 38 milyon 942 bin 491, 2'nci dozda 20 milyon 719 bin 853 ve 3'üncü dozda 3 milyon 628 bin 139 olmak üzere toplam 63 milyon 290 bin 483 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.

'TEDBİRLERE TAVİZ VERMEDEN UYALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder" dedi.

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