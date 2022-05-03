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Koronavirüs Türkiyenin 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Kritik eşiğe çok az kaldı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Kritik eşiğe çok az kaldı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 3 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Son 24 saatte 1193 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 10 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayılarındaki düşüş seyrinin önümüzdeki birkaç gün de sürmesi durumunda toplu taşımalardaki maske takma zorunluluğu da kaldırılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Kritik eşiğe çok az kaldı
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

  • Buna göre, son 24 saatte 92 bin 562 Kovid-19 testi yapıldı, 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1354 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 503 bin 141 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

KRİTİK EŞİĞE ÇOK AZ KALDI

Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Yurt genelinde toplu taşımalarda ise vaka sayısının 1000'in altına düşmesi durumunda maske takma zorunluluğunun tamamen kaldırılacağı açıklanmıştı.

Vaka sayılarındaki düşüş seyri, önümüzdeki birkaç günde de sürerse maske takma zorunluluğu kaldırılacak.

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