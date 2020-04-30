Türkiye'nin yardım eli Güney Afrika'ya da uzandı: Tıbbi malzemeler yerine ulaştı

Dünyanın dört bir yanına tıbbi malzeme taşıyan Türk askeri uçağı, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ye ait A400M tipi uçağımız Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı" ifadesi kullanıldı.
Sağlık malzemelerini taşıyan uçak, dün gece Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan kalkmıştı.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştı. pic.twitter.com/2BNcqXi1k3
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştı. pic.twitter.com/2BNcqXi1k3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2020