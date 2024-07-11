Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıp açmadığı sınava katılım sağlayacakların gündeminde. Peki KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman sınav giriş belgesi açıklandı mı?
KPSS 2024 ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı. Konuyla ilgili ÖSYM'den gelen açıklama şu şekilde: "20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
KPSS SINAV YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KPSS Alan Bilgisi Oturumları Sınav giriş yerleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
2024 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?
- 20 Temmuz 2024 tarihinde 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye)
- 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) sınavları yapılacak.
- 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
- 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
- 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.