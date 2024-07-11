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KPSS alan bilgisi sınavı 2024 ne zaman sınav giriş belgesi açıklandı mı?

KPSS Alan Bilgisi sınavına girecek adaylar için geri sayım başladı. 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi sınavı 20 ve 22 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM sınava girecek adaylar için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Peki KPSS alan bilgisi sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte 2024 KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi PDF indirme ekranı!

16:06 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS alan bilgisi sınavları ne zaman? 2024 KPSS alan bilgisi sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
KPSS alan bilgisi sınavları ne zaman? 2024 KPSS alan bilgisi sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıp açmadığı sınava katılım sağlayacakların gündeminde. Peki KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman sınav giriş belgesi açıklandı mı?

KPSS 2024 ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı. Konuyla ilgili ÖSYM'den gelen açıklama şu şekilde: "20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS SINAV YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KPSS Alan Bilgisi Oturumları Sınav giriş yerleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

2024 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?

  1. 20 Temmuz 2024 tarihinde 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye)
  2. 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) sınavları yapılacak.
  3. 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
  4. 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
  5. 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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