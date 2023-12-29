İktidar partisinin genel kurulunda yeni yıl için politika öncelikleri hakkında konuşan Kim Jong Un, Pyongyang'ın "anti-emperyalist bağımsız" ülkelerle stratejik işbirliğini genişleteceğini söyledi.

Resmi KCNA ajansının haberine göre, ülkenin iktidar partisinin çarşamba günü yaptığı toplantıda yeni yıl için politika öncelikleri hakkında konuşan Kim, Pyongyang'ın "anti-emperyalist bağımsız" ülkelerle stratejik işbirliğini genişleteceğini de söyledi.

Washington, Kuzey Kore'yi Ukrayna işgalinde kullanılmak üzere Moskova'ya askeri teçhizat sağlamakla suçlarken, Pyongyang yönetimi Rusya ile bağlarını güçlendiriyor ve askeri kabiliyetlerini geliştirmesine yardımcı olmak için teknik destek alıyor.

KCNA, parti genel kurulu sırasında Kim'in yeni yıl için ekonomik hedeflerini de ortaya koyduğunu ve bunun ülkenin beş yıllık kalkınma planını gerçekleştirmek için "belirleyici bir yıl" olduğunu söyledi. Kim'in ayrıca tarımsal üretimin de "üst düzeyde istikrara" kavuşturulması talimatı verdiğini aktardı.

Kuzey, son yıllarda ciddi gıda kıtlığı yaşadı. Uluslararası uzmanlar, Covid-19 salgını sırasında sınırların kapatılmasının gıda güvenliğini kötüleştirdiğini belirtiyor.

Kuzey Kore'nin mahsul üretiminin, olumlu hava koşulları nedeniyle 2023'te yıllık bazda artacağı tahmin ediliyor. Ancak Seul'den bir yetkili, miktarın hâlâ ülkenin kronik gıda kıtlığını gidermek için gereken miktarın çok altında olduğunu söyledi.

Parti ve hükümet yetkililerinin günlerce süren toplantıları son yıllarda önemli politika duyurularını yapmak için kullanıldı. Daha önce devlet medyası Kim'in yılbaşındaki konuşmasını yayınlamıştı.

Güney Kore liderinden sınır hattına ziyaret

Perşembe günü, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, savunma hatlarını incelemek için doğudaki Yeoncheon ilçesindeki ön cephe birliklerini ziyaret etti ve Kuzey Kore'den herhangi bir provokasyon olması durumunda derhal misilleme yapılması çağrısında bulundu.

Yoon askerlere, "Sizden, düşmanın provokasyon isteğini derhal ve kararlı bir şekilde ezmenizi rica ediyorum," dedi.







