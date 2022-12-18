Özgün KYK ilk burslar ne zaman yatacak?
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KYK ilk burslar ne zaman yatacak?

2022- 2023 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması ardından ödemelerin tarihi merak konusu oldu. Üniversite eğitimi sırasında maddi olarak destek almak isteyen öğrencilere verilen KYK burs ve öğrenim kredisini ilk kez alacak olanlar için ödeme tarihleri netleşti. 2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı. Peki KYK bursları ne zaman, ayın kaçında yatacak? KYK kredi taahhütname onaylaması nereden nasıl yapılır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK burs kredi ödemesi ne zaman yatacak, hesaba geçecek? GSB KYK ayın kaçında yatıyor? KYK BURSU SORGULAMA
KYK burs kredi ödeme tarihi

Başvuru süreci 10 Kasım'da sona eren KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Başvuruların değerlendirilmesi ardından gözler, KYK burs ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? Sorusu üniversite öğrencilerinin gündeminde. KYK kredi ve burs almaya hak kazanan öğrenciler almadıkları ayın ödemesini toplu olarak alacaklar. Peki, 2022-2023 KYK bursu ne zaman yatar? Bu yıl KYK burs ve kredileri ne kadar oldu? İlk burslar ne zaman yatacak?

KYK kredi bursları
KYK kredi bursları

KYK ilk burslar ne zaman yatacak?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK burs kredi taahhütnamesi
KYK burs kredi taahhütnamesi

KYK kredi taahhütname onaylaması nereden nasıl yapılır?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

KYK bursu ne kadar?
KYK bursu ne kadar?

KYK burs ve kredileri ne kadar oldu?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.

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