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KYK 3 aylık burs ödemeleri bugün yatırılmaya başlandı! İşte KYK bursu sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu "Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız. Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı. GSB ailemize tekrar hoş geldiniz" dedi. KYK burs ödemesi bekleyen adaylar 3 aylık toplu ödeme alacak. Peki, KYK bursları yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK BURSUM YATTI MI? KYK 3 aylık toplu burs ödemeleri bugün itibariyle başladı KYK burs sorgulama!
KYK burs ödemeleri

KYK burs ödemeleri için öğrencilerin heyecanlı araştırmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde burs sonuçları açıklandı. Öğrenim kredisi ve karşılıksız burs desteği alacak öğrenciler belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı burs almaya hak kazanan adaylara ilk ödemelerini 3 aylık toplu şekilde yapacak. Ekim, Kasım ve Aralık ayı KYK burs ödemeleri toplam 3 bin 750 TL olacak. Toplu ödemelerden sadece bu yıl burs ve kredi almaya hak kazanan adaylar yararlanabilecek. Peki KYK ödemeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK 3 AYLIK TOPLU PARA ÖDEMESİ BAŞLADI MI?

Üç aylık toplu paranın öğrencilerin hesabına ne zaman yatacağı henüz belli değil. Ancak geçtimiz dönemde olduğu gibi bu sene de Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyordu. Ancak 29 Aralık günün ilk saatlerinde hesaba yatmaya başladığı bildirildi.

KYK BURS ÖDEMELERİ YATTI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

T.C.KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME YAPILACAK

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerine 1250 TL

Yüksek lisans öğrencilerine 2500 TL

Doktora öğrencilerine ise 3750 TL ödeme yapılacak.

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