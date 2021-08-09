LGS 3. nakil başvuruları başladı mı? MEB e-Okul Lise 3. nakil başvuru ekranı

Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'nin 1. ve 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından 3. nakil başvuruları ile ilgili araştırmalar başladı. Yurt genelindeki binlerce öğrenci, LGS 3. nakil başvuruları ne zaman yapılacak?

LİSE 3. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamada Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil (ek tercih) sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti.

İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.

LGS NAKİL BAŞVURU VE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Liselere Yerleştirmede İkinci Nakil Sonuçları Açıklandı



Bakan Özer: Öğrencilerimizin yüzde 98'i, istedikleri bir liseye yerleşti. 20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun.



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LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak