2022-2023 Eğitim yılının Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim fakültesi Güz Dönemi sınavları ardından Bahar Dönemi sınavları için süreç devam ediyor. YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi. AÖF Bahar Dönemi final sınavı tarihleri belli oldu. AÖF sınavları online olarak yapılacak. Peki AÖF Bahar Dönemi final sınavları ne zaman? AÖF geçme notu kaç 2023? AÖF geçme notu 30 mu 35 mi? İşte Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri ile harf notları ve ders geçme ortalamasıyla ilgili merak edilenler.