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2023 LGS sınav giriş belgesi erişime açıldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş yerleri açıklandı. 2023 LGS sınavına kısa bir zaman kala, sınava girecek olan on binlerce öğrenci, sınav yerleri an itibarıyla sorgulayabiliyor. Peki, 2023 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS’de kaç soru soruluyor? İşte 2023 MEB LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı.

10:55 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
LGS sınav giriş yerleri

LGS sınav giriş yerleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım devam ederken sınava girecek binlerce öğrenci 'LGS sınava son giriş saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır, LGS kaç soru ve kaç dakika? Sınav ne kadar sürecek?' sorularının cevabını araştırmaya başladı.

LGS sınav giriş yeri sorgulama

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi. Sınavlara girecek olan adaylar, https://www.meb.gov.tr/ adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

2023 LGS ne zaman, saat katta başlayacak? Sınav ne zaman bitecek?

LGS 4 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde saat 09.30'da başlayacak ve ikinci oturum 11.30'da gerçekleştirilecek. LGS 2022 saat 12.50'de sona erecek.

LGS’de kaç soru soruluyor?

LGS sözel alanda 50 sorudan oluşan 1. oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan 2. oturum ise 80 dakika olacak.

#meb
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#LGS sınav giriş belgesi
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