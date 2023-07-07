LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2023-2024 Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig başlangıç tarihleri

‘2023-2024 yeni sezon ne zaman başlayacak?’ sorusu futbolseverler tarafından merak edilerek araştırılıyor. 2022-2023 sezonu Galatasaray şampiyon olarak tamamlandı ve gözler yeni sezona çevrildi. Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig başlangıç tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı. Peki ligler ne zaman başlayacak? İşte sorunun cevabı.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

SPOR TOTO SÜPER LİG VE 1. LİG BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

Yeni sezonda liglerin başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

2023-2023 SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

2023-2024 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Lig’de yeni sezonun fikstürü henüz çekilmedi. Yeni sezon fikstür çekimi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek.











