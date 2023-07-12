Limonata tarifi
Limonata yaz denince akla ilk gelen içecek oluyor. Rengiyle, tadıyla, ferahlatıcılığıyla limonata sevmeyen de yok gibi bir şey. Son dönemde tüm marketlerde hazır şişelenmiş limonataları bulabilmek mümkün olsa da evde yapılan katkısız limonatanın yerini de hiçbir şey tutamıyor. Limonata tarifinin detaylarını sizler için derledik.
EVDE LİMONATA NASIL YAPILIR?
Malzemeler
Beş - altı adet kalın kabuklu limon
Bir adet portakal
Bir buçuk su bardağı toz şeker
İki litre su
Buz
Taze nane yaprakları
EV YAPIMI LİMONATA YAPILIŞI
Limonların dört tanesinin kabuklarını rendeleyin. Bu limonların suyunu sıkın.
Kalan 6 limonu da küp küp doğrayın.
Bütün malzemeyi karıştırıp üzerine şekeri ilave edin.
Nanenin de yapraklarını ayıklayıp limonlara ekleyin.
Karışımı şeker tamamen eriyene kadar elinizle uzun uzun yoğurun.
İnce delikli tel bir süzgeçten geçirdiğiniz limonata özüne 1 litre soğuk su ekleyin.
Buzdolabında soğuttuktan sonra buz eklenmiş bardaklarda servis edin.