Yaz aylarında en çok tüketilen yiyeceklerden biri dondurmadır. Sıcak havalarda iç ferahlattığı için çocuklar ve yetişkinler tarafından bolca tüketilen dondurma hazır alındığında birçok katkı maddesi ile tüketilmiş oluyor. Oysa evde dondurma yapmak oldukça basit. Evde sağlıklı, katkısız olarak tüketebileceğiniz tam ölçülü dondurma tarifini sizler için derledik. Evde dondurma nasıl yapılır? Ev yapımı sade dondurma yapmanın püf noktaları neler? İşte ayrıntılar....