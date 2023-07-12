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Evde limonata nasıl yapılır?

Pratik bir şekilde, katkı maddesiz, buzdolabında serin serin muhafaza edilebilecek, ikramlık ev yapımı limonata hazırlamak çok kolay. Yaz aylarında serinlemek için ev yapımı limonatanızı kendiniz yapabilirsiniz. Ev yapımı limonata nasıl yapılır? Hangi malzemelerle limonata hazırlanır? İşte evde limonata tarifinin detayları...

15:13 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Limonata tarifi

Limonata tarifi

Limonata yaz denince akla ilk gelen içecek oluyor. Rengiyle, tadıyla, ferahlatıcılığıyla limonata sevmeyen de yok gibi bir şey. Son dönemde tüm marketlerde hazır şişelenmiş limonataları bulabilmek mümkün olsa da evde yapılan katkısız limonatanın yerini de hiçbir şey tutamıyor. Limonata tarifinin detaylarını sizler için derledik.

EVDE LİMONATA NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Beş - altı adet kalın kabuklu limon

Bir adet portakal

Bir buçuk su bardağı toz şeker

İki litre su

Buz

Taze nane yaprakları

EV YAPIMI LİMONATA YAPILIŞI

Limonların dört tanesinin kabuklarını rendeleyin. Bu limonların suyunu sıkın.

Kalan 6 limonu da küp küp doğrayın.

Bütün malzemeyi karıştırıp üzerine şekeri ilave edin.

Nanenin de yapraklarını ayıklayıp limonlara ekleyin.

Karışımı şeker tamamen eriyene kadar elinizle uzun uzun yoğurun.

İnce delikli tel bir süzgeçten geçirdiğiniz limonata özüne 1 litre soğuk su ekleyin.

Buzdolabında soğuttuktan sonra buz eklenmiş bardaklarda servis edin.



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#limonata tarifi
#ev yapımı limonata
13 dakika önce
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Evde limonata nasıl yapılır?