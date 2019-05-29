Liposuction Yağ Aldırma Hakkında Önemli Bilgiler

Peki, liposuction ile yağ aldırma nedir?

İlk olarak bilmeniz gereken bu operasyonun detayı. Liposuction operasyonu; kurşun kalem kalınlığında olan içi boş olan kanüller ile deri altındaki yağ dokusunun emilmesi şeklinde açıklanabilir. Kanüller deriye çok küçük alanlardan sokulur. Bu durumda herhangi bir şekilde deri üzerinde liposucition yağ aldırma işlemi sonrasında iz kalmaz. Direkt olarak deri üzerinde açılan küçük kanüllerin iyileşme sonrasında kendisini kapattığı gözlenir.

Liposuction Yağ Aldırmada Amaç Nedir?

Öncelikle bilinmesi gereken bu işlemin bir zayıflatma işlemi olmadığı. Neden mi? Çünkü yapılan uygulama, kanüllerden girişin yapılmasının ardından emme işlemi ile devam ediyor. Bu işlem kanülün arkasındaki hortuma bağlı olan aspiratör denen, iri bir vakum aleti ile yapılıyor. Yani bu alanda inatçı olan spor ile yakılamayan yağ varsa, direkt olarak ona etki eden bir işlem.

İkinci bir uygulama ise kullanılan vakum aletinin dışında, doktorların büyük enjektörler ile bu işlemi yapması. Nadir olan kullanılan bir teknik olduğunu söyleyebiliriz. Doktorun hangi teknik üzerinden yağ alma işlemini yapacak olduğu ise tamamen kendi tercihi. Yapılan uygulamalarda amaç; inatçı olan yağ dokularının yakılmasını sağlamak. Yani amaç zayıflamak olmasa da kişinin zayıflama çabalarının çoğu zaman yetersiz kalması durumunda, direkt olarak zayıflamanın gerçekleşmesini desteklemek açısından operasyon yapılabilir.

Yağ aldırma teknikleri;

Liposuction ile yağ aldırma farklı tekniklerin kullanılması ile olabiliyor. Uygulamada farklı tekniklerin kullanılması durumunda, yağ aldırma işleminin farklı teknikler üzerinden gerçekleşmesi sağlanabiliyor. Islak teknik – Tümesan tekniği, Lipoplasty tekniği gibi farklı teknikler olabilir. Bu durumda kullanılan aletler değişebiliyor. Süreç ya da alınan sonuç değişebiliyor. Sizin için en iyi sonucun alınması açısından tercih edilen tekniklerin farklı olması mümkün. Muayene sırasında doktorunuz tarafından uygulanacak olan teknik ya da buna benzer hususlarda bilgi talep edebilirsiniz.

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En uygun liposuciton bölgesi;

Erkekler ve kadınlar için yapılacak olan uygulamalarda fark olabilir. Genel olarak erkekler için uygulanacak olan bölgenin en uygununun bel çevresi olduğunu söyleyebiliriz. Bel – karın – simit denen bölgelerin erkeklerde liposuction uygulamasına yeterli olan bölgeler olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda erkeklerde talep edilen bölgeler arasında boyun altı liposuction diyebiliriz. Bunu göz önünde bulundurarak uygun olan bölgeler kapsamında uygulama yapılabilir.

Kadınlar için yapılacak olan liposuction için uygun olan bölge ise karın ve bel, kalçalar olabilir. Ayrıca diz içleri ve bacaklar da uygulamanın yapılacağı alanlar arasında. Ayak bilekleri ve boyun altı da kadınlar tarafından sıkça uygulamanın talep edilebileceği bölgeler arasında. Bu bölgeler kapsamında yapılan uygulamaların en iyi sonuçları verecek olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlar için liposuction uygulamaları bu bölgelerde en iyi sonucu verecektir.

Liposuction Uygun Olmayan Bölgeler;

Bazı bölgeler ise bu uygulama için uygun görülmüyor. Doktorunuz tarafından da yapılacak olan inceleme sonrasında direkt olarak uygulamanın nerede gerçekleşecek olduğu yönünde karar verilecektir. Uygulanması doğru olmayan bölgeler; bacakların ön yüzü, kalçaların alt kısımları gibi yerlerde uygulama önerilmiyor. Yağın çok alınması durumunda bu alanlarda çökme söz konusu olabiliyor. Bu nedenle dikkatli bir şeklide uygulama yapılması önemli.

Verilen bilgiler akabinde, direkt olarak uygulamaların nerede yapılması halinde olumlu sonuç alınacağı bilgisi verilmiştir. Doğru ve uzman tarafından gerçekleşecek olan bir uygulama sayesinde sorun yaşamadan liposuticonun tamamlanması sağlanacaktır.

Liposuction Ne Zaman Yapılmalı?

Yapılacak olan operasyona dair, uygulamanın ne zaman yapılacağı konusunda da merakınız olabilir. Bunun için en doğru zaman kişinin herhangi bir şekilde kilo vermeye çalışmadığı zaman olacak. Eğer rejim yapılıyor ve kilo veriliyor ise rejim tamamlandığında operasyonun yapılması daha uygun olacaktır. Bunun dışında eğer rejim yapılıyor ve kilo verilemiyor ise liposuction doğru zaman olabilir. Sizin için uygun olan dönem doktor tarafından belirlenecektir.

En uygun zamanın belirlenmesi ile en iyi sonucu alacağınız şekilde liposuction yapılacaktır…

Detaylı bilgi için tıklayınız;

https://www.burhanozalp.com/yag-aldirma-liposuction/