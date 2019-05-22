Lufian’dan İlhamını Sanattan Alan İlkbahar & Yaz Koleksiyonu!

Lufian İlkbahar&Yaz Koleksiyonu; şıklığı ve erkeksi görünümleri yenilikçi tasarımlarıyla yeniden yorumlarken yeni sezonda da trendy ürünlerle rahat, fit kalıplar ön planda… İlkbahara yakışır toprak tonları, her sezon olduğu gibi bu sezon da erkek modasında vazgeçilmezliğini ispatlıyor. Erkek modasında fark yaratan Lufian’ın renk, kumaş ve dokularda kontrastlıklara odaklanan ve sezon renklerinin uyumlu tonlarından oluşan koleksiyonunda erkek giyimi adeta sanatla bütünleşen detaylar içeriyor. Koleksiyonunda yer alan vazgeçilmez modeller farklı renk alternatifleri ile günümüz erkeğinin modaya dair tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.