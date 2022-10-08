Mahrem ne demek? Mahrem kelimesinin kökeni nedir?

Mahrem kelimesinin çeşitli anlamlar barındırıyor. Arapça kökenli olan mahrem kelimesi insanlar arasında çokça kullanılan bir sözcüktür. Peki, mahrem nedir?
MAHREM NE DEMEK?
Mahrem kelimesi Arapça'dan türkçeye geçmiş bir sözcüktür.
TDK'ye göre mahrem kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen (kimse)
- Başkalarına söylenmeyen, gizli
- Sırdaş
MAHREMİN AÇIKLAMASI
Mahrem, İslâm'da evlenilmesi haram olan (nikâh düşmeyen) kişi. Mahrem sözcüğü Arapça haram (yasaklanmış) kökünden gelir. Mahrem olmayan kimselere (evlenilebilen kimselere) nâmahrem denir. Nâmahrem sözcüğü Türkçede yabancı, el anlamında da kullanılır.