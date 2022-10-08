Özgün Mahrem ne demek? Mahrem kelimesinin kökeni nedir?
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Mahrem ne demek? Mahrem kelimesinin kökeni nedir?

Arapça'dan gelen mahrem kelimesi; helal olmayan, yasaklanan şey manasına gelir. Sözlükte “helâl olmayan, yasaklanan şey” mânasındaki mahrem kelimesi, sırdaş anlamına da gelir. "Mahrem" kelimesinin anlamı nedir? Mahrem ne demek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahrem ne demek: Mahrem ne anlama gelir?
Mahrem ne demek?

Mahrem kelimesinin çeşitli anlamlar barındırıyor. Arapça kökenli olan mahrem kelimesi insanlar arasında çokça kullanılan bir sözcüktür. Peki, mahrem nedir?

MAHREM NE DEMEK?

Mahrem kelimesi Arapça'dan türkçeye geçmiş bir sözcüktür.

TDK'ye göre mahrem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen (kimse)

- Başkalarına söylenmeyen, gizli

- Sırdaş

MAHREMİN AÇIKLAMASI

Mahrem, İslâm'da evlenilmesi haram olan (nikâh düşmeyen) kişi. Mahrem sözcüğü Arapça haram (yasaklanmış) kökünden gelir. Mahrem olmayan kimselere (evlenilebilen kimselere) nâmahrem denir. Nâmahrem sözcüğü Türkçede yabancı, el anlamında da kullanılır.

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