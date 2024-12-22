Malatya , soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, 22 Aralık itibariyle zemheri ayı da başlayacak. Zemheri ayı, Malatya'da kışın en sert dönemi olarak kendini gösterecek. Bu dönemde, Malatya’daki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Kar yağışı ve don olayları, özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olacak. Malatya'nın şehir merkezi ve çevresindeki dağlık alanlarda kar kalınlıkları artacak, bu da yol şartlarının ağırlaşmasına neden olabilir. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle birlikte, buzlanma ve don olaylarının da yaşanması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, Malatya’daki vatandaşları zemheri ayı süresince kar yağışı ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Malatya’da bugün hava nasıl olacak?

22 Aralık 2024 Pazar günü Malatya hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 4° C, nem oranı % 78, rüzgar 3km/s ve Çisenti olması bekleniyor. Malatya yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 2° C, Çisenti olması bekleniyor.

Meteoroloji Malatya 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu çisenti, sıcaklık 5°. Yarın için Malatya hava durumu çisenti, sıcaklık 5°. 24 Aralık 2024 Salı Malatya hava durumu çisenti, sıcaklık 6°. 25 Aralık 2024 Çarşamba Malatya hava durumu bulutlu, sıcaklık 5°.







