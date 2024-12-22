Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Zemheri ayı bugün başladı: Malatya’da kış fena bastıracak! Kar yağışı ve don olayları etkili olacak

Zemheri ayı bugün başladı: Malatya’da kış fena bastıracak! Kar yağışı ve don olayları etkili olacak

09:2222/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Malatya hava durumu
Malatya hava durumu

Malatya, soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken zemheri ayı da başlayacak. Zemheri ayı, 22 Aralık’ta başlayacak ve 30 Ocak’a kadar sürecek. İşte Meteoroloji Malatya 5 günlük hava durumu tahminleri.

, soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, 22 Aralık itibariyle zemheri ayı da başlayacak. Zemheri ayı, Malatya'da kışın en sert dönemi olarak kendini gösterecek. Bu dönemde, Malatya’daki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Kar yağışı ve don olayları, özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olacak. Malatya'nın şehir merkezi ve çevresindeki dağlık alanlarda kar kalınlıkları artacak, bu da yol şartlarının ağırlaşmasına neden olabilir. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle birlikte, buzlanma ve don olaylarının da yaşanması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, Malatya’daki vatandaşları zemheri ayı süresince kar yağışı ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Malatya’da bugün hava nasıl olacak?

22 Aralık 2024 Pazar günü Malatya hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 4° C, nem oranı % 78, rüzgar 3km/s ve Çisenti olması bekleniyor. Malatya yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 2° C, Çisenti olması bekleniyor.

Meteoroloji Malatya 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu çisenti, sıcaklık 5°. Yarın için Malatya hava durumu çisenti, sıcaklık 5°. 24 Aralık 2024 Salı Malatya hava durumu çisenti, sıcaklık 6°. 25 Aralık 2024 Çarşamba Malatya hava durumu bulutlu, sıcaklık 5°.



#Malatya
#Malatya hava durumu
#meteoroloji

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammı 2025 netleşti mi, ne zaman belli olacak?