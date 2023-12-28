Malatya'da, dün sabah saat: 10.55'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bugün yeni bir deprem meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler yürekleri bir kez daha ağızlara getirdi.
MALATYA'DA 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeşilyurt'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 17,3 kilometre olarak ölçüldü.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 12.34'te merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.