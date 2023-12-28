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Malatya'da bir deprem daha! İki gün peş peşe deprem yürekleri ağızlara getidi... AFAD son dakika Malatya'da yaşanan depremin şiddetini açıkladı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, AFAD verilerine dün sabah göre saat 10.55’te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Malatya'dan son dakika bir deprem haberi daha geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) depremin detaylarını duyrudu. İşte yaşanan son depremlere ilişkin detaylar...

12:58 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Malatya'da, dün sabah saat: 10.55'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bugün yeni bir deprem meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler yürekleri bir kez daha ağızlara getirdi.

MALATYA'DA 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeşilyurt'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 17,3 kilometre olarak ölçüldü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 12.34'te merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ



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Malatya'da bir deprem daha! İki gün peş peşe deprem yürekleri ağızlara getidi... AFAD son dakika Malatya'da yaşanan depremin şiddetini açıkladı