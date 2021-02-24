Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar? Malulen Emekli Maaşı Kesilir mi, Şartlar Neler?

21 hastalık içinde herhangi birine sahip olan kişi için emeklilik şartı hala geçerliliğini korurken, bu hastalıklardan en az birine sahip olanlara 1020 TL maaş ödemesi yapılacaktır.



Malulen Emekli Maaşı Alabilmek İçin Hangi Şartlara Sahip Olmak Gerekir?

Malulen Emekli olup maaş alabilmek için SGK kapsamına alınan yasal düzenlemeler dâhilinde malulen emekli sıfatına sahip olunması gerekir. SGK son düzenlemelerinin ardından kronik rahatsızlık ve kanser hastalığına sahip olanların da artık malulen emekli sayıldığını bildirmiştir. Malulen emeklilik başvurusu reddedilen kişiler yeniden başvuru yapabilecektir. Maluliyet dair sadece hastalık raporu almaları emeklilik için yeterli şart olarak görülmemiştir. Bu kişilerin aynı zamanda heyet raporunda %60 oranında iş göremezlik bilgisinin yazılı olması gerekir. SGK ancak bu şekilde malulen emeklilik için yapılan başvuru sonuçlarını olumlu kabul etmektedir. Malulen Emekli olacak kişiler prim gün şartını yerine getirmek koşuluyla erken yaşta emekli olma hakkına sahip olabilmektedir.

REKLAM

Hangi Şartları Taşıyanlar Malulen Emeklilik Maaşı Alabilir?

Malulen Emekli olabilmek ve emeklilik maaşı almak için şu şartlara sahip olmak gerekir:

• Malulen emeklilik başvurusu yapmış olan kişinin en az 1800 prim gününü doldurmuş olması gerekir.

• Yaşadığı kaza sonucu hastalık dâhilinde görevi sürekli yapamayacağına dair heyet raporunun alınması ve kişinin işinden ayrılmış olması,

• Prim gününü doldurup malulen emeklilik başvurusunda bulunan kişilerin bankaya hiç bir borcunun olmaması,

• Yazılı bir dilekçe belge beyanıyla başvurunun yapılması gerekir.

REKLAM

Malullük aylığı için mağdur olan kişilerin bulundukları ilin Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Yazılı olarak başvuran, hile, aldatma ve evrakta sahtecilik yapmayan iyi niyetli kişilerin başvuruları kısa süre içinde olumlu sonuçlanacaktır. Değerlendirmeye alınan kişilerle iletişime geçilerek malulen emeklilik maaşı ödemesi işlemleri ivedilikle başlatılacaktır.

Malulen Emeklilik Maaşına Müracaat İçin Gerekli Belgeler Hangileridir?

Malulen emeklilik maaşına müracaat etmek için gerekli belgeler şunlardır:

• Maluliyetin olup olmadığının tespiti için Sağlık Kurulu Raporu

• Sigortalı işten ayrılış belgesi ve işten ayrılmaya sebep olan kaza vb. olay durum kaydı

REKLAM

• Malulen emekliye sevk edilebilmek için emekliye sevk onayının alınması

• Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

• Malullük aylığı bağlanması için açıkta bulunan kişilerin şahsen vekâleten ya da görevde bulunanlar için Kurumlar vasıtasıyla başvuru işlemlerinin başlatılması

Malulen Emekli Maaşı Ne Zaman Kesilir?

Malulen emeklilik maaşının kesildiği haller ve durumlar ilk olarak kişinin yurt dışında çalışmaya başlamasıdır. Yurt dışında çalışan malulen emeklilik maaşı talebinde bulunan kişinin maaşı anında kesilecektir. Kişinin muayene sonucu raporunun sağlam çıkması, hastalık buluntularının olmaması durumunda malulen emeklilik maaşı sonlandırılmaktadır. Kişilerden yeniden istenen testlerin kısa sürede ilgili birimlere ulaştırılması zorunludur. Durumunda herhangi bir değişiklik olmayan, sağlık koşulları yerine getirilen ve iyileşen hastaların malulen emeklilik maaşları kesilmektedir.

REKLAM

Malulen emekliliğe sebep olan bazı hastalıklar şunlardır:

• Şizoafektif bozukluk

• Şizofreni ve alt tipleri

• Sanrisal bozukluklar

• Atipik veya psikozlar

• Yaygın gelişimsel bozukluklar

• Psikotik tan etkileri bulunan kronik obsesif kompulsif bozukluk

REKLAM

• Beyin işlev bozuklukları, beyin hasarı, beyin işlev bozuklukları, bedensel hastalıklara bağlı olan ruhsal bozukluklar

• Bipolar bozukluk Gibi hastalıklara sahip olan kişiler, oncelikle%60 engelli raporunu alarak Heyet incelemesi sonrasında malulen emeklilik maaşı almak ve malulen emekli olmak için SGK’ya başvurabilirler.