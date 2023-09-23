Manisa FK ve Göztepe Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT Avaz ve beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Manisa FK - Göztepe canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.