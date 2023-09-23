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Manisa FK - Göztepe Canlı İzleme Linki ve Canlı Skor ekranı

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Manisa FK evinde Göztepe’yi ağırlıyor. Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek. Manisa FK - Göztepe canlı izleme linki ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:17 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Manisa FK - Göztepe Canlı İzleme Linki ve Canlı Skor ekranı

Manisa FK - Göztepe Canlı İzleme Linki ve Canlı Skor ekranı

Manisa FK ve Göztepe Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT Avaz ve beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Manisa FK - Göztepe canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

MANİSA FK - GÖZTEPE CANLI İZLEME LİNKİ

Manisa FK - Göztepe maçını canlı izlemek için

MANİSA FK - GÖZTEPE CANLI SKOR EKRANI

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ



#Manisa FK
#Göztepe
#Trendyol 1. Lig
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