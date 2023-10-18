Yaklaşık 10 gündür Gazze Şeridine saldırıp masum sivilleri katleden ve giderek saldırıların dozunu arttıran İsrail son olarak savaş hukukunu çiğneyerek Gazze’de bir hastaneyi bombaladı. İsrail’in yaptığı bu hain saldırı sonrası bine yakın Filistinli sivilin hayatını kaybetmesi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir öfkeye sebep oldu.