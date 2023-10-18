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Manisa Filistin için tek yürek oldu

İsrail’in gece saatlerinde Gazze’de bir hastaneyi bombalaması sonrası Türkiye genelinde başlayan İsrail protestoları Manisa’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında da yaşandı. 14 STK ve yüzlerce vatandaşın katıldığı eylemde meydanda bulunan vatandaşlar İsrail’in yaptığı zulümlere karşı yüksek sesle Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti. İşte detaylar.

10:08 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manisa haberleri

Manisa haberleri

Türkiye’nin 4 bir yanında vatandaşlar sokaklara çıkarak Filistin halkına destek sloganları atarak İsrail’e lanet okudu.
’da da vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanarak tekbirler eşliğinde İsrail'e lanet okudu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen İsrail’e tepki eylemlerine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Yardımcısı Bilal Demir, önde gelen STK temsilcilerinin yanı sıra birçok vatandaş katıldı. İşte detaylar.

VATANDAŞLAR TEKBİRLER EŞLİĞİNDE İSRAİL'E LANET OKUDU

Yaklaşık 10 gündür Gazze Şeridine saldırıp masum sivilleri katleden ve giderek saldırıların dozunu arttıran İsrail son olarak savaş hukukunu çiğneyerek Gazze’de bir hastaneyi bombaladı. İsrail’in yaptığı bu hain saldırı sonrası bine yakın Filistinli sivilin hayatını kaybetmesi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir öfkeye sebep oldu.

Türkiye’nin 4 bir yanında vatandaşlar sokaklara çıkarak Filistin halkına destek sloganları atarak İsrail’e lanet okudu. Manisa’da da vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanarak tekbirler eşliğinde İsraile lanet okudu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen İsrail’e tepki eylemlerine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Yardımcısı Bilal Demir, önde gelen STK temsilcilerinin yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

Oluşturulan araç konvoyu ile toplanarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, burada tekbirler eşliğinde Filistin halkına güçlü bir şekilde destek vererek, işgal devleti İsrail’e lanet okudular. Bir süre tekbirler ve sloganlar atan kalabalık, Gazze Şehitleri için edilen duanın ardından dağıldı.



#Manisa
#İsrail
#Filistin
#Gazze
1 saat önce
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