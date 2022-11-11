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Matrah ne demek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerde ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi. Bakan Nebati’nin açıklamaları sonrası matrah araması da bir hayli arttı. Matrah konusu yasa ile düzenlenmiş bir kavramdır. Peki vergisel bir terim olan matrah nedir, ne anlama geliyor, nasıl hesaplanır? İşte tüm merak edilenler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Matrah nedir, ne işe yarar, nasıl hesaplanır?
Matrah nedir ve ne işe yarar?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Otomobilde ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili bir çalışma yapılmadığını duyurdu. Peki, Matrah nedir? Matrah artırımı olacak mı? Otomobil fiyatları düşecek mi? İşte tüm merak edilenler.

Matrah ne demek?

Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.

Matrah Türleri ve Çeşitleri neler?

Matrah vatandaşın bir yıl içerisinde tutarı vergi dairesine beyan etmesidir. Matrah, vergi mükellefinin borcunu hesaplayabilmek için kullanılan ve vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi değerdir. Matrahlar mali yılın başında yani ocak ayında sıfırlanmaktadır. Matrah içerdiği değere göre ise 2 gruba ayrılmaktadır:

Ad valorem matrah: Bu matrahta belirli bir rakam vardır. Bir örnekle açıklamak gerekirse; vergi mükellefinin belli bir dönem için elde ettiği gelirden yine yasalar çerçevesinde indirilebilir giderleri düşüldükten sonra kalan kısım "matrah"ı oluşturur. Bu matrah tutarına "vergi oranı" uygulanması ile de vergi mükellefinin vergi borcu hesap edilir. Yapılan bu işleme de verginin tarhı adı verilir.

Spesifik matrah: Bu matrah çeşidi vergi yasaları ile belirlenmiştir. Vergiyi doğuran olaya konu sebep yasalarla saptanmıştır. Vergiye sebep şeyin cinsi ve özelliğine göre belirlenen matrahtır. Örneğin; MTV' de matrah hesap edilirken motorlu taşıtın motor gücü, trafiğe çıkış tarihi gibi unsurlar esas alınır.

Vergi, belli mali yılda belli bir gelir elde eden kişilerin yani vergi mükelleflerinin bu gelirlerinden devlete vermekle yükümlü oldukları, belli oranlardaki yasal, dolaysız ödemeyken kazancın vergi miktarını saptamada esas olarak alınan, kazançtan giderler çıktıktan sonra geri kalan bölüme ise matrah denilmektedir.

Araç matrah fiyatı nedir, nasıl hesaplanır?

Matrahı yani vergilerin uygulanmadığı fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45'lik ÖTV uygulanıyor. Buna göre matrahı 120 bin TL olan bir araaca 54 bin TL'lik ÖTV ekleniyor ve 174 bin TL'ye çıkıyor. Araçlara ÖTV eklendikten sonra yüzde 18'lik KDV oranı hesaplanıyor.

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