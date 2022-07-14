Özgün Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı?
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Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı?

‘’Öğretmen il içi tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusu, gündemde yoğun bir şekilde aratılıyor. Öğretmenlerin 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 4-8 Temmuz tarihleri arasında alındı. İl içi tayin sonuçları, tercihlerini tamamlayan öğretmenler için oldukça önemli. Peki, MEB öğretmen il içi tayin (atama) sonuçlarını açıkladı mı? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB ATAMA SONUÇLARI: Öğretmen il içi tayin (atama) sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tayin sorgulama 2022
Öğretmen il içi tayin sonuçları 2022

Öğretmenlerin 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları sona erdi. İşlemlerini tamamlayanlar şimdi sonuç tarihini bekliyor. Tarih konusunda fikir sahibi olmayanlar "Öğretmen İl içi tayin (atama) sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen il içi tayin sonuçları, 4 Temmuz ve 8 Temmuz tarih aralığında alınan il içi tayin tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Tayin sonuçları henüz açıklanmadı.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. İl içi tayin sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

ÖĞRETMEN İLİŞKİN KESME (GÖREVDEN AYRILMA) TARİHLERİ NE ZAMAN?

İlişik kesmeler ise 20 Temmuz itibariyle tamamlanabilecek.

2022 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME MEB DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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