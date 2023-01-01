Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla ilk kez geçen yıl yaz tatilinde açılan "yaz okulları", velilerden gelen yoğun talep üzerine Bakanlığı harekete geçirdi. Bakanlık, 2 haftalık yarıyıl tatilinde de yaz okulu kapsamını genişleterek tüm kursları açma kararı aldı. Bu kapsamda bu yıl ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, 21 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında ise bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlanacak. Bir öğrenci, en fazla iki farklı atölye veya ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebilecek, haftalık 16, toplam 32 saat atölyelere katılabilecek. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.