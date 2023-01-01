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MEB yarıyıl tatili ücretsiz kurs başvuruları ne zaman?
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 20 Ocak'ta 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilk yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak. Milli Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde 4 alanda ücretsiz kurslar düzenleyecek. MEB yarıyıl tatili ücretsiz kurslar, 21 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Peki MEB yarıyıl tatili ücretsiz kurslarda hangi dersler olacak? Yarıyıl tatilinde MEB kursları kaç saat olacak?
13:19 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MEB yarıyıl tatili ücretsiz kurs başvuruları

MEB yarıyıl tatili ücretsiz kurs başvuruları

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla ilk kez geçen yıl yaz tatilinde açılan "yaz okulları", velilerden gelen yoğun talep üzerine Bakanlığı harekete geçirdi. Bakanlık, 2 haftalık yarıyıl tatilinde de yaz okulu kapsamını genişleterek tüm kursları açma kararı aldı. Bu kapsamda bu yıl ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, 21 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

MEB yarıyıl tatili ücretsiz kurslarda hangi dersler var?

Matematik ve İngilizce derslerinde açılacak kurslarda, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için belirlenecek 5 grupta etkinlik yapılacak.

MEB yarıyıl tatili ücretsiz kurs programı

  • Bir öğrenci bu kursların her ikisine de başvurabilecek.
  • Öğrenciler bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılacak. İki kursa katılan öğrenci, iki haftada toplam 40 saat ders almış olacak.
BİLSEM kursları

BİLSEM ücretsiz kursları kaç saat olacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında ise bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlanacak. Bir öğrenci, en fazla iki farklı atölye veya ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebilecek, haftalık 16, toplam 32 saat atölyelere katılabilecek. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

BİLSEM kurslarına hangi sınıflar katılacak?

  • BİLSEM'lerdeki bilim ve sanat kursları, 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak. Bu kurs programında öğrenciler, 16 saatlik atölye programlarından yararlanabilecek.
  • Bu kapsamda, robotik, yapay zeka, yazılım geliştirme, havacılık ve uzay, yenilenebilir enerji, bilimsel araştırma teknikleri, akıl oyunları gibi alanlarda 55 farklı atölye, Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrencilerle buluşturulacak.

Yarıyıl tatili ne zaman sona erecek? İkinci ara tatil ne zaman?

Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.



#meb
#yarıyıl tatili
#ücretsiz kurs başvurusu
1 saat önce
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MEB yarıyıl tatili ücretsiz kurs başvuruları ne zaman?
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