5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan yüz binlerce memur ve emekli güncel maaş zamlarının ne kadar olduğuna odaklandı. Yılda iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına bağlı zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının beşinci enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden alacakları zamlar şekillendi. Peki, memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 22,72 olarak belirlendi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

5 aylık enflasyon yüzde 22,72 olarak gerçekleşti.

Böylece mayıs ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 22,72 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin mayıs itibarıyla yüzde 17,38'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu.

Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Temmuz ayında ise memur ve emekli için yeni zamlı maaşlar geçerli olacak.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplanmıştı.

Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

% 20 ZAM YAPILMASI HALİNDE TEMMUZ 2024 MEMUR MAAŞ ZAMLARI

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 58.106 TL

Avukat 1/4 56.513 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 41.067 TL

Vaiz 1/4 49.454 TL

Araştırma Görevlisi 7/1 56.873 TL

Uzman Öğretmen 1/4 52.888 TL

Başkomiser 1/3 58.419 TL

Öğretmen 9/1 42.000 TL

Polis Memuru 8/1 52.865 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 47.340 TL







