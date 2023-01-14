TOKİ Mersin canlı çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Mersin kazananlar isim listesi

Merkez TOKİ Mersin kura sonuçları bugün belli oluyor. 14 Ocak 2023 tarihinde 2+1 3+1 2122 Sosyal Konut canlı ve noter huzurunda Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda hak sahiplerinin olacak. Toplam 8 bin 122 konutun verileceği TOKİ Mersin kura çekimi 14-17 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Mersin kazananlar isim listesii konularının detayları
MERSİN TOKİ 2023 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Mersin kura çekimi 14-17 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Merkez ilçesi kura çekimi bugün saat 10.00'da başlayacak.
MERSİN TOKİ CANLI ÇEKİLİŞİ İZLE
TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.
TOKİ MERSİN KURA SONUCU SORGULAMA
TOKİ kura sonuçları kura çekiminin ardından TOKİ resmi sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile yayınlanıyor. Çekilişi gerçekleşen tüm illerin kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
TOKİ MERSİN'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
MERSİN MERKEZ 2122
MERSİN SİLİFKE 400
MERSİN TARSUS 400
MERSİN ANAMUR 1000
MERSİN AYDINCIK 128
MERSİN MUT 400
MERSİN TOROSLAR 650
2 - 24 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ
Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;
2-12 Ocak 2023: Ankara
10-13 Ocak 2023: Adana
13-14 Ocak 2023: Eskişehir
14-17 Ocak 2023: Mersin
15 Ocak 2023: Bilecik
16-17 Ocak 2023: Sakarya
18-21 Ocak 2023: Kocaeli
18-22 Ocak 2023: Antalya
22 Ocak 2023: Yalova
23-24 Ocak 2023: Isparta