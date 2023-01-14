Özgün TOKİ Mersin canlı çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Mersin kazananlar isim listesi
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TOKİ Mersin canlı çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Mersin kazananlar isim listesi

TOKİ Mersin kura çekilişi bugün canlı yayın ile gerçekleştiriliyor. Mersin'de Anamur, Aydıncık, Mut, Silifke, Merkez, Tarsus, Toroslar ilçelerinde TOKİ kura çekilişi yapılacak. 14 Ocak 2023 tarihinde 2+1 3+1 2122 Sosyal Konut canlı ve noter huzurunda Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda hak sahiplerinin olacak. Peki, TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı? Mersin'de kaç adet TOKİ konutu yapılacak? İşte, TOKİ kura sonuçları isim listesi!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MERSİN TOKİ CANLI İZLE: Anamur, Aydıncık, Mut, Silifke, Merkez, Tarsus, Toroslar TOKİ kura çekilişi | Mersin TOKİ kura sonuçları ve isim listesi
Mersin TOKİ canlı yayın

Merkez TOKİ Mersin kura sonuçları bugün belli oluyor. 14 Ocak 2023 tarihinde 2+1 3+1 2122 Sosyal Konut canlı ve noter huzurunda Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda hak sahiplerinin olacak. Toplam 8 bin 122 konutun verileceği TOKİ Mersin kura çekimi 14-17 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Mersin kazananlar isim listesii konularının detayları

MERSİN TOKİ 2023 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Mersin kura çekimi 14-17 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Merkez ilçesi kura çekimi bugün saat 10.00'da başlayacak.

MERSİN TOKİ CANLI ÇEKİLİŞİ İZLE

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

MERSİN TOKİ CANLI YAYIN

TOKİ MERSİN KURA SONUCU SORGULAMA

TOKİ kura sonuçları kura çekiminin ardından TOKİ resmi sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile yayınlanıyor. Çekilişi gerçekleşen tüm illerin kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

TOKİ MERSİN'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

MERSİN MERKEZ 2122

MERSİN SİLİFKE 400

MERSİN TARSUS 400

MERSİN ANAMUR 1000

MERSİN AYDINCIK 128

MERSİN MUT 400

MERSİN TOROSLAR 650

2 - 24 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

14-17 Ocak 2023: Mersin

15 Ocak 2023: Bilecik

16-17 Ocak 2023: Sakarya

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

23-24 Ocak 2023: Isparta
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