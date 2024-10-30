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Meteoroloji o tarihi vererek uyarıda bulundu: 7 derece birden düşecek

Meteoroloji o tarihi vererek uyarıda bulundu: 7 derece birden düşecek

11:0030/10/2024, Çarşamba
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Meteoroloji tarih vererek uyarıda bulundu
Meteoroloji tarih vererek uyarıda bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının belirgin bir şekilde düşeceğini ve bazı bölgelerde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 7 dereceye kadar azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışların beklendiği belirtiliyor. Sıcaklıklar ise ülke genelinde düşüş gösterecek.

KOCAELİ VE SAKARYA ÇEVRESİNE YAĞIŞ UYARISI


Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.


HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAKLIK 7 DERECE DÜŞECEK


CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtti. Şen'in açıklamaları şu şekilde:


Bu akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un Anadolu yakasının doğusu, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Sıcaklık değişmiyor.


Yurtta pazar gününe kadar güzel hava günleri devam edecek. Bu hafta bu senenin son "güzel hava günleri" olacak gibi. Pazar günü hava 6-7 derece soğuyacak ve Marmara Karadeniz ve güney Doğu Anadolu’ya kuvvetli yağmur gelecek. Karadeniz’in iç ve yükseklerine kar yağışı görülecek.


KOCAELİ


Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. İzmit ve Kartepe başta olmak üzere sisli hava, kentin birçok yerinde etkisini gösterdi. D-100 karayolunun İstanbul ve Ankara istikametlerinde de sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.


Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı.


Zaman zaman etkisini artıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.


BÖLGELERİMİZDE HAVA


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.


HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:
Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR


Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.


MARMARA


Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


EDİRNE 12°C, 22°C


Parçalı ve az bulutlu


İSTANBUL 13°C, 18°C


Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın doğusu yerel sağanak yağışlı


KIRKLARELİ 11°C, 18°C


Parçalı ve az bulutlu


KOCAELİ 14°C, 17°C


Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı


EGE


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


A.KARAHİSAR 2°C, 17°C


Az bulutlu ve açık


DENİZLİ 10°C, 23°C


Az bulutlu ve açık


İZMİR 13°C, 23°C


Az bulutlu ve açık


MANİSA 11°C, 23°C


Az bulutlu ve açık


AKDENİZ


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA 10°C, 29°C


Az bulutlu ve açık


ANTALYA 18°C, 29°C


Az bulutlu ve açık


HATAY 11°C, 26°C


Az bulutlu ve açık


MERSİN 14°C, 28°C


Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


ANKARA 3°C, 18°C


Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu


ÇANKIRI 2°C, 19°C


Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu


ESKİŞEHİR 5°C, 16°C


Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu


KONYA 6°C, 17°C


Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ


Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


BOLU 4°C, 16°C


Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı


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DÜZCE 7°C, 19°C


Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı


SİNOP 13°C, 20°C


Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı


ZONGULDAK 12°C, 16°C


Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı


ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


AMASYA 4°C, 19°C


Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu


ARTVİN 6°C, 15°C


Parçalı ve az bulutlu


SAMSUN 12°C, 19°C


Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı


TRABZON 12°C, 18°C


Parçalı bulutlu


DOĞU ANADOLU


Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


ERZURUM -3°C, 14°C


Az bulutlu


KARS -4°C, 13°C


Az bulutlu


MALATYA 3°C, 19°C


Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu


VAN -1°C, 14°C


Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR 5°C, 23°C


Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP 8°C, 23°C


Az bulutlu ve açık


SİİRT 9°C, 22°C


Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA 12°C, 24°C


Az bulutlu ve açık

#meteoroloji
#hava sıcaklığı
#yağmur

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