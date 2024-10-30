Meteoroloji o tarihi vererek uyarıda bulundu: 7 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışların beklendiği belirtiliyor. Sıcaklıklar ise ülke genelinde düşüş gösterecek.

KOCAELİ VE SAKARYA ÇEVRESİNE YAĞIŞ UYARISI





Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.





HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.





RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAKLIK 7 DERECE DÜŞECEK





CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtti. Şen'in açıklamaları şu şekilde:





Bu akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un Anadolu yakasının doğusu, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Sıcaklık değişmiyor.





Yurtta pazar gününe kadar güzel hava günleri devam edecek. Bu hafta bu senenin son "güzel hava günleri" olacak gibi. Pazar günü hava 6-7 derece soğuyacak ve Marmara Karadeniz ve güney Doğu Anadolu’ya kuvvetli yağmur gelecek. Karadeniz’in iç ve yükseklerine kar yağışı görülecek.





KOCAELİ





Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. İzmit ve Kartepe başta olmak üzere sisli hava, kentin birçok yerinde etkisini gösterdi. D-100 karayolunun İstanbul ve Ankara istikametlerinde de sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.





Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı.





Zaman zaman etkisini artıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.





BÖLGELERİMİZDE HAVA





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.





HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.





RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





UYARILAR





Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.





MARMARA





Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





EDİRNE 12°C, 22°C





Parçalı ve az bulutlu





İSTANBUL 13°C, 18°C





Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın doğusu yerel sağanak yağışlı





KIRKLARELİ 11°C, 18°C





Parçalı ve az bulutlu





KOCAELİ 14°C, 17°C





Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı





EGE





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





A.KARAHİSAR 2°C, 17°C





Az bulutlu ve açık





DENİZLİ 10°C, 23°C





Az bulutlu ve açık





İZMİR 13°C, 23°C





Az bulutlu ve açık





MANİSA 11°C, 23°C





Az bulutlu ve açık





AKDENİZ





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA 10°C, 29°C





Az bulutlu ve açık





ANTALYA 18°C, 29°C





Az bulutlu ve açık





HATAY 11°C, 26°C





Az bulutlu ve açık





MERSİN 14°C, 28°C





Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





ANKARA 3°C, 18°C





Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu





ÇANKIRI 2°C, 19°C





Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu





ESKİŞEHİR 5°C, 16°C





Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu





KONYA 6°C, 17°C





Parçalı ve az bulutlu





BATI KARADENİZ





Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





BOLU 4°C, 16°C





Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı





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DÜZCE 7°C, 19°C





Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı





SİNOP 13°C, 20°C





Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı





ZONGULDAK 12°C, 16°C





Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





AMASYA 4°C, 19°C





Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu





ARTVİN 6°C, 15°C





Parçalı ve az bulutlu





SAMSUN 12°C, 19°C





Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı





TRABZON 12°C, 18°C





Parçalı bulutlu





DOĞU ANADOLU





Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





ERZURUM -3°C, 14°C





Az bulutlu





KARS -4°C, 13°C





Az bulutlu





MALATYA 3°C, 19°C





Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu





VAN -1°C, 14°C





Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR 5°C, 23°C





Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP 8°C, 23°C





Az bulutlu ve açık





SİİRT 9°C, 22°C





Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA 12°C, 24°C



