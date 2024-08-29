"Metrobüs çalışıyor mu, yolu açıldı mı? 29 Ağustos Metrobüs seferleri durduruldu mu, ne zaman açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Küçükçekmece'de metrobüsün de dahil olduğu bir kaza meydana geldi. 10 kişinin yaralandığı kaza sonrası metrobüs seferleri de durduruldu. Yolcular metrobüs seferlerindeki son durumu araştırıyor.

METROBÜS SEFERLERİ DURDU MU, NE ZAMAN AÇILACAK?

29 Ağustos Perşembe günü Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkiisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı, ardından bariyerlere çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 38 yaralı olduğu ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.