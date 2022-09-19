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Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi maçı kapsamında Türkiye Lüksemburg maçı heyecanı yaşanacak. Millilerimiz karşılaşmadan hangi skorla ayrılırsa ayrılsın grup liderliğini sürdürecek. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli maç ne zaman: Türkiye- Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar C Ligi
Türkiye Lüksemburg maçı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşı karşıya geleceği maçlar öncesinde kadroda 2 değişiklik yapıldı. Sakatlık yaşayan Salih Özcan aday kadrodan çıkarıldı. Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Lüksemburg ile oynayacağı müsabaka 22 Eylül 2022 Perşembe günü gerçekleşecek. Mücadele İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.

Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇININ HAKEMİ

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İstanbul'da Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.

Türkiye-Lüksemburg Maçı A Milli Takım Aday Kadrosu


Kaleci:

Altay Bayındır,

Doğan Alemdar,

Uğurcan Çakır,

Defans:

Onur Bulut,

Zeki Çelik,

Çağlar Söyüncü,

Kaan Ayhan,

Merih Demiral,

Ozan Kabak,

Eren Elmalı,

Ferdi Kadıoğlu,

Rıdvan Yılmaz

Orta saha / forvet:

Cengiz Ünder,

Yunus Akgün,

Berkan Kutlu,

İrfa Can Kahveci,

Orkun Kökçü,

Salih Özcan,

Kerem Aktürkoğlu,

Serdar Gürler,

Enes Ünal,

Halil Dervişoğlu,

Serdar Dursun

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için bugünden itibaren TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanmaya başlayan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarılırken, Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

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