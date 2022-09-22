Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşı karşıya geleceği maçlar öncesinde kadroda 2 değişiklik yapıldı. Sakatlık yaşayan Salih Özcan aday kadrodan çıkarıldı. Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Lüksemburg ile oynayacağı müsabaka 22 Eylül 2022 Perşembe günü gerçekleşecek. Mücadele İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.

Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

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TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇININ HAKEMİ

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İstanbul'da Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.

TÜRKİYE-LÜKSEMBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Doğan, Ferdi, Ozan, Çağlar, Rıdvan, Yunus, İsmail, Orkun, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil

Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Carlson, Mica Pinto, Gerson, Bohnert, Barreiro, Thill, Rodrigues, Sinani

Türkiye-Lüksemburg Maçı A Milli Takım Aday Kadrosu





Kaleci:

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Altay Bayındır,

Doğan Alemdar,

Uğurcan Çakır,

Defans:

Onur Bulut,

Zeki Çelik,

Çağlar Söyüncü,

Kaan Ayhan,

Merih Demiral,

Ozan Kabak,

Eren Elmalı,

Ferdi Kadıoğlu,

Rıdvan Yılmaz

Orta saha / forvet:

Cengiz Ünder,

Yunus Akgün,

Berkan Kutlu,

İrfa Can Kahveci,

Orkun Kökçü,

Salih Özcan,

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Kerem Aktürkoğlu,

Serdar Gürler,

Enes Ünal,

Halil Dervişoğlu,

Serdar Dursun

A Milli Takımda 2 eksik

Ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Milli takımda hedef B Ligi'ne geri dönmek

Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.

Lüksemburg tek yenilgiyi Türkiye'den aldı

Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

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