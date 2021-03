Miraç gecesi namazı var mı? Miraç kandili namazı nasıl kılınır? İbadet için vesilei cemile gecesi

Miraç kandili 10 Mart 2021 tarihi itibariyle tüm Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Müslümanlar, bu geceyi en güzel şekilde idrak edebilmek için hazırlanıyor. Miraç namazı Efendimiz (sav) aracılığıyla bizlere getiren bir gecedir. Bu vesileyle, geceye hazırlıkların en başında ise namaz geliyor. Miraç gecesi namazı ve ibadetler bu gecenin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Bugün Müslümanlar aynı zamanda oruç ibadetini de yerine getiriyor. Gündüzü oruçla geçirenler geceyi de namaz ile taçlandırmak istiyor. Bu sebepten dolayı bu gece hangi namaz kılınır merak ediliyor. İbadet için Müslümanların vesilei cemile gecesi olan Miraç Kandili namaz ve oruç açısından çok önemlidir. Peki, Miraç kandilinde hangi ibadetler yapılmalı? Miraç kandili namazı nasıl kılınır? İşte tüm detaylarıyla Miraç Kandili hakkında bilinmesi gerekenler...

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandil günlerinde namaz kılmak ve oruç tutmak yapılacak en güzel ibadetlerin arasında gelir. Bu gece Allah’a bolca yalvarmak ve dua ile geçirmek için velise-i cemile gecesidir. Miraç gecesi namazı da bu sevap kazanmanın en güzel yollarından biridir. Miraç kandilinde kılınacak namaz için alimler 12 rekat namaz kılınmasını tavsiye etmiştir.

Namaz için bir hadis:

Muâz b. Cebel anlatıyor: “Hz. Peygamber (sav) ile birlikte bir yolculukta idim… O şöyle buyurdu: "Dinin başı İslâm (kelime-i şehâdet getirerek Allah"a teslim olmak), direği ise namazdır." (T2616 Tirmizî, Îmân, 8; HM22366 İbn Hanbel, V, 231)

Miraç gecesi namazı şöyle kılınır:

12 rekat olan bu namaz 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim’den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere ‘Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber’ denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100’er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

Namaz için bir hadis:

Ebû Hüreyre"nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) bir defasında şöyle demiştir: “Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün beş defa yıkansa, bu o kimsenin kirinden bir şey bırakır mı, ne dersiniz?” Sahâbîler, “Onun kirinden hiçbir şey bırakmaz.” demişler, bunun üzerine Resûlullah, “İşte beş vakit namaz da böyledir! Allah onlarla günahları yok eder.” buyurmuştur. (B528 Buhârî, Mevâkîtü"s-salât, 6)

Miraç gecesi namazı ve ibadetleri için Bediüzzaman Hazretleri, şunları söylemiştir:

“Leyle–i Mi’rac (Miraç Gecesi), ikinci bir Leyle–i Kadir (Kadir Gecesi) hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket–i maneviye sırrıyla, inşâallah her biriniz kırkbin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisan ile bu kıymetdar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz.”

Kaynak: Nursi, Şualar, s.499; Tarihçe–i Hayat, s.598, Envar Neşriyat, İstanbul, 1989.

Namaz için bir hadis:

Saîd b. Müseyyeb"in Ebû Katâde b. Rib"î"den naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah şöyle buyurdu: "Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları, vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaad ettim. Namazları düzenli kılmayanlar için ise katımda böyle bir vaad yoktur."(D430 Ebû Dâvûd, Salât, 9)

MİRAÇ KANDİLİ İÇİN YAPILACAK İBADETLER

Bu gece yapılacak ibadetlerin arasından namazdan sonra Kur’an okumak en başta gelir. Miraç Kandili gecesi yapılacak ibadetler aslında kandil günlerinin dışında her gün yapılması tavsiye edilir. Kandil günlerinde yapılan ibadetlerin önemi ve faziletleri alimler tarafından hadislere dayanarak net olarak açıklanmıştır. Aşağıda yer verdiğimiz yapılacak ibadetlerin sadece kandil gecelerinde değil her gece yapılması tavsiye edilir. İşte, Miraç gecesi yapılacak ibadetler:

Gecenin bir bölümü teheccüd namazı,

Zikir,

İstiğfar,

Dua etmek,

Seherde kuşluk (dûha) namazı,

Kur'an okumak.

MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUA: AMENERRASULÜ

Arapça Okunuşu

Miraç Kandili için önem arz eden Amenerrasulü Arapça okunuşu:

اٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّه۪ وَالْمُؤْمِنُونَۜ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِه۪ وَكُتُبِه۪ وَرُسُلِه۪ۜ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِه۪۠ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَص۪يرُ ﴿٢٨٥﴾

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَاۜ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۜ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَٓا اِنْ نَس۪ينَٓا اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَٓا اِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه۪ۚ وَاعْفُ عَنَّا۠ وَاغْفِرْ لَنَا۠ وَارْحَمْنَا۠ اَنْتَ مَوْلٰينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ ﴿٢٨٦﴾

Türkçe Okunuşu

Amenerrasulü Türkçe okunuşu ise şöyle:

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

