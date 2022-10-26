Özgün Sivas usulü mirik köftesi nasıl yapılır?
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Sivas usulü mirik köftesi nasıl yapılır?

Mirik köfte Sivas'ın meşhur lezzetlerinden biridir. Sivas'ın Ağılkaya köyüne ait olduğu bilinen mirik köftesi sarımsaklı ve baharatlı yoğurtla servis edilen lezzetli bir köftedir. Mirik köftesi yapılışının detaylarını sizler için derledik. Mirik köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Mirik köftesi nasıl pirişirilir? İşte ayrıntılar...

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Mirik köfte tarifi, Sivas Mirik köftesi yapılışı, malzemeleri
Mirik köfte tarifi

Sivas usulü Mirik Köfte evde kolaylıkla yapılabilen lezzetli bir yemektir. Mirik köftesi nasıl yapılır? Sivas usulü Mirik Köfte tarifi, yapılışı, malzemeleri...

MİRİK KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 kase ince bulgur

3 diş sarımsak

1 kase yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 kase un

1 çimdik karabiber

1 çimdik pul biber

1 çimdik kimyon

1 çimdik nane

1 çimdik tuz

MİRİK KÖFTE NASIL YAPILIR?

Öncelikle bulguru bir kabın içerisine alın ve sıcak su ile ıslatın. Üzerini tepsi ile kapatarak şişmesi için 15 dakika bekleyin. Bulgur şiştikten sonra içerisine yumurta, un ve baharatları ekleyin.

Bulguru diğer malzemelerle özdeşleşene kadar yoğurun. Arada elinizi suya batırmayı unutmayın. Yoğurma işleminin ardından bulguru 10 dakika buzdolabında bekletin.

Bir tepsinin içerisine un koyun. Bulgurlu harçtan minik parçalar kopartın ve elinizle yuvarlayın.

Hazırladığınız köfteleri unlu tepsinin içerisine koyun. Bulgur tamamen bittiğinde tepsiyi hafifçe sallayarak köftelerin una bulanmasını sağlayın.

Bir tencereye su koyun ve orta ateşte kaynatın. Su kaynamaya başladığında içerisine hazırladığınız mirik köfteleri bırakın.

Köfteler haşlanırken sarımsakları ince ince doğrayın ve bıçağın kenarlarıyla ezin.

Bir kaseye yoğurt koyun. Ezdiğiniz sarımsakları yoğurda ekleyerek karıştırın.

Sos tavasına tereyağını koyun ve eritin. İçerisine istediğiniz miktarda pul biber ve nane ekleyerek karıştırın.

Su yüzeyine çıkan mirik köfteleri, kevgirle toplayın. Köftelerin suyunu güzelce süzdükten sonra servis tabağına alın.

Köftelerin üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyin. Hazırladığınız tereyağlı sosu mirik köftelerin üzerinde gezdirin. Afiyet olsun.

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