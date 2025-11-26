MSÜ askeri öğrenci alımı: 2026 MSÜ başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi açıklandı

ÖSYM, 2026 MSÜ sınav ve başvuru takvimini açıkladı. Millî Savunma Üniversitesi sınavı 1 Mart 2026’da yapılacak; başvurular ise 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında AİS üzerinden alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimi, Millî Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) girmek isteyen adaylar için kritik tarihler netleşti. Buna göre 2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.