MSÜ askeri öğrenci alımı: 2026 MSÜ başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi açıklandı

MSÜ askeri öğrenci alımı: 2026 MSÜ başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi açıklandı

23:29 26/11/2025, Çarşamba
2026 MSÜ başvuruları

ÖSYM, 2026 MSÜ başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Askerî öğrenci olmak isteyen adayların merakla beklediği Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı mart ayında yapılacak. Başvurular ise ocak ayında alınacak.

ÖSYM, 2026 MSÜ sınav ve başvuru takvimini açıkladı. Millî Savunma Üniversitesi sınavı 1 Mart 2026’da yapılacak; başvurular ise 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında AİS üzerinden alınacak.


MSÜ 2026 sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimi, Millî Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) girmek isteyen adaylar için kritik tarihler netleşti. Buna göre 2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.


MSÜ 2026 başvuruları ne zaman başlayacak?

MSÜ başvuruları ise 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar bu tarihler arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvuru yapabilecek.


MSÜ başvurusu nasıl yapılacak?

Adaylar başvurularını şu yollarla gerçekleştirebilecek: ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ais.osym.gov.tr üzerinden bireysel başvuru ile ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.



#msü
#ösym
#milli savunma üniversitesi
#askeri öğrenci
#2026 msü sınavı
#msü sınavı
#2026 MSÜ başvuruları
