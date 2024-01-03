ÖSYM tarafından 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için aday başvuruları başladı. Askeri öğrenci sınavına girmek için hazırlanan binlerce kişi başvurular öncesi MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı araştırmalarına başladı. Peki, MSÜ sınavı başvuruları nereden ve nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

MSÜ sınav başvuru ücreti ne kadar TL?

2024 yılı MSÜ sınav ücreti 295 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

MSÜ sınavı ne zaman 2024?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2024 3 Mart tarihinde uygulanacak.

Sınavlarda adaylara ortaöğretim düzeyinde çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.

Adaylara Türkçe 40, Sosyal Bilimler oturumundan ise 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 40 Temel Matematik, 7 Fizik, 7 Kimya ve 6 Biyoloji sorusu yöneltilecek.

MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik ve aday şifresiyle gerçekleştirebilirler.

İlk olarak sınava başvuru yapan adaylar ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM e-Ödemeler aracılığıyla sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayabilir.

Başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınavlara katılamaz.







