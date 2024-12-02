2025-MSÜ için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmek isteyenlerin yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2025 MSÜ ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu. Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.
Başvuru işlemini kolaylıkla tamamlamak için şu adımları izleyebilirsiniz: ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresine giderek T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Başvuru ekranında yer alan bilgileri dikkatlice doldurun ve kontrol edin. ÖSYM’nin belirlediği banka veya ödeme kanallarından başvuru ücretini ödeyin. onayladıktan sonra işlem tamamlanacaktır. Onaylanmayan başvurular geçerli sayılmayacak.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
2025 MSÜ sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.
HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495
KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076
HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Genel Puan Türü: 201,24828