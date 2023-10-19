Bursa'nın Gemlik ilçesinde 45 gündür kayıp olan evli, 2 çocuk annesi Nevrigül Alan (22) konusu merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu olan olayın perde arkası ise araştırıldı. Peki, Müge Anlı Nevrigül Alan bulundu mu? Nevrigül Alan olayı nedir?

Müge Anlı'da aranan Nevrigül Alan nasıl kayboldu?

İznik ilçesinde evli, 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, yaklaşık 2 ay önce evinden ayrılarak Gemlik'teki babasının evine gitti. 3 Eylül tarihinde çocuklarını almak için babasının evinden çıkan Alan, geri dönmedi. Bunun üzerine Nevrigül Alan'ın yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Alan'ı bulmak için çalışma başlattı.

Müge Anlı aranan Nevrigül Alan bulundu mu?

Ekipler 45 gündür arama çalışmalarına devam ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin Nevrigül Alan'a olduğunu belirledi.

Nevrigül Alan neden öldü, kim öldürdü?

Nevrigül Alan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nevrigül'ün vüdundaki dövmesinden ve çantasından tanındığını söyleyen Müge Anlı, Nevrigül'ün bir cinayete kurban gittiğini ve intihar süsü verildiğini açıkladı. Nevrigül'ün ölüm haberini programda öğrendiğini söyleyen Remzi, "Şu an öğreniyorum çok şaşkınım" dedi.

Nevrigül Alan olayında suçlu kim?

Nevrigül'ün babası Sedat ise canlı yayında Remzi'yi suçladı. Sedat, "Annesi hep kızıma eziyet etti. Kızıma sahip çıkmadılar. Ruh sağlığını bozdular" dedi. Bu iddialar karşısında Remzi, "Suç benim değil sizin. Kızınızı evde tutamadım. Kimin yaptığı gün yüzüne çıkacak. Bu olaylar gün yüzüne çıkınca benden özür dileyecek misin? Ben kızınla bir senedir ayrıyım. Yalan konuşmayan artık" ifadelerini kullandı.

Cinayeti kim işledi?

Müge Anlı, Doğan'ın zeytinlikte Nevrigül'ü aradığına dikkat çekerek, "İntihar edeceği izlenimine neden Doğan kapıldı? Kızın üzerindki tişört ters giydirilmiş. Pantolonu bol ve kendisine ait değil. Çantası başka yere atılmış. İki tane telefonunu birbirinden farklı yerlerde. Boynu kırılmış" dedi.







