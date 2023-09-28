Muhtarlar, mahalle veya köyün temsilcisi olarak kabul edilir ve vatandaşlarla yerel yönetimler arasında bir köprü görevi görürler. Muhtarlar, kendi bölgelerinde yaşayan kişilere dair nüfus bilgilerini, adres teyitlerini, ikametgah belgelerini sağlamakla görevlidir. Bunun yanı sıra, muhtarlar mahalle veya köylerinde yaşanan olaylar, ihtiyaçlar ve gelişmeler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vererek sorunların çözümüne katkıda bulunurlar.

Muhtarlık seçimi ne zaman?

Muhtarlık seçimi 31 Mart 2024 Pazar günü mahalli ve yerel seçimlerle birlikte yapılacak.

Muhtar azaları nasıl seçilir?

Muhtarlar yanlarında "Azalar" adı verilen birkaç kişiyle birlikte "Muhtarlık İhtiyar Heyeti"ni oluştururlar. Azalar da halk tarafından seçilir ve muhtara yardımcı olurlar.

Muhtarlık seçimleri kaç yılda bir yapılır?

Muhtarlık seçimleri, Türkiye'de yerel seçimlerle birlikte yapılmaktadır. Her 5 yılda bir tekrarlanan bu seçimlerde köy veya mahalle sakinleri kendi muhtarlarını ve azalarını belirlerler.

Muhtarlık başvurusu nasıl yapılır?

Muhtarlık başvurusu, muhtar olabilmek için yapılan adaylık başvurusunu ifade eder. Türkiye'de muhtar olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi ve resmi başvuru süreçlerinin takip edilmesi gerekmektedir.

Muhtarlık başvuruları ne zaman?

Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir, Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.

Muhtar olmak için şartlar neler?

Muhtar adayı olmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Seçimin yapıldığı yılın 1 Ocak tarihinde 25 yaşını doldurmuş olmak. İlkokulu bitirmiş olmak. Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya askerlikten terhis olmak). Seçileceği köy veya mahallede en az 6 aydır ikamet ediyor olmak.

Muhtar olmak için başvuru nasıl yapılır?

Başvuru süreci şu şekildedir:

Başvuru Formu Doldurma: İlgili yılda muhtar adayı olmak isteyenler için yerel seçim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde başvurular alınmaktadır. Başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Gerekli Belgelerin Temini: Aday olmak isteyen kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi, askerlik durum belgesi gibi belgeleri hazırlaması gerekmektedir.

Başvuru Yapma: Başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte, bulunduğunuz ilçenin seçim kuruluna başvuruda bulunmalısınız.

Başvurunun Onaylanması: Başvurunuz ilgili seçim kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülürse muhtar adayı olarak kaydedilirsiniz.

Muhtarların görevleri neler?

Muhtarların görevleri şunlardır:

Mahalle veya köyün idari işlerini yürütmek, Vatandaşların taleplerini ilgili makamlara iletmek, Mahalle veya köyün ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözüm üretmek, Mahalle veya köyün güvenliğini sağlamak, Mahalle veya köyün sosyal ve kültürel faaliyetlerini desteklemek. Muhtarlar, mahalle veya köyün temsilcisi olarak kabul edilir ve vatandaşlarla yerel yönetimler arasında bir köprü görevi görürler.

Muhtar maaşı ne kadar?

Muhtarlar net asgari ücret tutarında maaş alıyor. Buna göre kapıcı maaşları, 11 bin 402 TL'ye yükseldi.







