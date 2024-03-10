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Ramazan ayı mukabele saatleri 2024 belli oldu

Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir. Mukabele anlamca karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte TV kanallarında okunacak mukabele saatleri de merak konusu. Peki Mukabele ne zaman başlıyor 2024? İşte TVNET, Diyanet TV Ramazan mukabele saatleri…

09:52 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Mukabele saatleri 2024
Mukabele saatleri 2024

Mukabele saatleri, Ramazan ayıyla beraber araştırılıyor. Mukabele, 11 ayın sultanı Ramazan ayında yapılacak ibadetler arasında yer alıyor. Mukabele, Ramazan ayında cami ve mescitlerde sıkça yapılan bir uygulamadır. Genellikle Ramazan ayının her günü bir cüz olmak üzere Kur'an-ı Kerim hatim edilir. Mukabeleye katılanlar, Kur'an'ın tilavetini dinleyerek manevi bir huzur yaşarlar.

Ramazan ayının başlıyor olmasıyla birlikte Diyanet TV ve TVNET ekranlarında yayınlanacak olan mukabele tarihi ve saatleri vatandaşların gündeminde. Müslümanlar Ramazan Ayı boyunca yapılacak olan mukabele saatlerini öğrenmek için gözlerini Diyanet’ten yapılacak açıklamaya çevirdi. Diyanet TV Ramazan mukabele saatleri arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Mukabele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? İşte mukabele saatleri 2024...

DİYANET TV MUKABELE SAATİ 2024

Ramazan ayı mukabele saatleri, İslam aleminin büyük bir sabırsızlıkla beklediği bir gelenektir. Bu yıl, on bir ayın sultanı Ramazan, 11 Mart tarihinde başlayacak ve mukabele geleneği de bu kutsal ayın manevi atmosferini daha da güçlendirecek. Diyanet TV'de mukabele her gün sabah saat 07:00’de ve öğleden sonra saat 15:00'te izleyicilerle buluşacak.

TVNET MUKABELE SAATİ 2024

TVNET’te mukabele her gün saat 06:00’da okunacak.

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22 dakika önce
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