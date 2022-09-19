Eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti! Mustafa Dağıstanlı hayatı kariyeri

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı 91 yaşında vefat etti.

Mustafa Dağıstanlı neden öldü, hastalığı neydi?

Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Mustafa Dağıstanlı 1956 ve 1960 yıllarında olmak üzere 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında olmak üzere 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştır. Dağıstanlı, 1973-1980 yılları arasında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mustafa Dağıstanlı kimdir?

11 Nisan 1931'de Samsun’un Çarşamba İlçesine bağlı (şimdiki Ayvacık) Söğütpınar köyünde dünyaya geldi. Ailesi Avar Türklerinden olup Dağıstan göçmenidir. Dedesi Şeyh Şamil'in ordusunda savaşmıştır. Şeyh Şamil birkaç yüz kişi kalıncaya dek savaşıp teslim olduktan sonra dedesi de birkaç arkadaşıyla Samsun'a yerleşti. Babasını yedi yaşındayken kaybetti. Altı kardeşlerdir.

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Mustafa Dağıstanlı güreş kariyeri

Güreşe küçük yaşta karakucakla, minder güreşine ise 18 yaşında deniz askerliği sırasında başladı. 1951'de 57 kiloda güreştiği Nasuh Akar'ı yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Milli mayoyu ilk kez 1953'de giydi. 1954'de Tokyo'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonasında serbest stilde, 1955'te Barselona'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stilde birincilik aldı. 1956'da Melbourne Olimpiyat Oyunları şampiyonu oldu. Altmış iki kiloya geçtikten sonra 1957'de İstanbul'da ve 1959'da Tahran'da Dünya şampiyonluklarını kazandı. Bu arada 1958'de Sofya'da hiç yenilgi almadan dünya ikincisi oldu. 1960'ta Roma Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyayı, ardından aynı yıl Burgaz'da Balkan şampiyonluğunu kazandı ve güreşi bıraktı.

Kendine has en iyi güreş teknikleri; Yerden kaldırıp ters sarma, Dana bağı dalış pozisyonuna girerken uygulamak olan Dağıstanlı, Türkiye'de yaptığı 320 güreşten 319'unu, uluslararası karşılaşmalarda yaptığı 73 güreşten de 70'ini kazandı. Serbest stilde hiç yenilgi almayan ve hiç tuş olmayan Dağıstanlı, güreştiği dönemde dünyanın en iyi güreşçilerinden biri olarak kabul edildi.

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