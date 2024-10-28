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Namaz Peygamberimizden (s.a.v) önce de var mıydı?

Namaz Peygamberimizden (s.a.v) önce de var mıydı?

11:1528/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Namaz peygamberimizden önce de var mıydı?
Namaz peygamberimizden önce de var mıydı?

İslam’ın 5 şartından birisi olan namaz kılmak, önem verilmesi gereken konularından başında geliyor. Namaz, İslam dininin temel ibadetlerinden biri olup, Müslümanın Allah'a karşı olan kulluk görevlerinden en önemlisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Peki namaz ibadeti Hz. Peygamber'den (s.a.v.) önce de var mıydı? Haberimizde Diyanetin yanıtını bulabilirsiniz.

Namaz, imanın bir gereği olup, müminin Allah'a olan inancının bir göstergesidir. Namaz, mümini Allah'a en yakın kılan ibadettir. Namaz, insanın ruhunu temizleyerek, günahlardan arınmasına yardımcı olur.

Namaz Peygamber Efendimiz'den (s.a.v) önce de var mıydı?

Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Buna göre namazın kişiye farz olmasının şartları, müslüman olmak, bulûğ çağına ulaşmak ve akıllı olmak üzere üç tanedir. Bu şartlara namazın vücûb şartları yani kişinin namaz kılmakla yükümlü olmasının şartları denir.

Peki namaz ibadeti Hz. Peygamber'den (s.a.s.) önce de var mıydı?
İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının yanıtı:
  • "
    Kur’an’da Hz. Muhammed’den (s.a.s.) önceki peygamberlerin de namaz ibadetiyle mükellef kılındıkları belirtilmektedir
    (Bakara, 2/83; Yûnus, 10/87; Hûd, 11/87; İbrâhim, 14/37, 40; Meryem, 19/30-31, 54-55; Tâhâ, 20/14; Enbiyâ, 21/72-73; Lokmân, 31/17).
  • Ayet-i kerimelerden, namaz ibadetinin sadece Hz. Muhammed (s.a.s.) ümmetine has olmayıp, önceki ümmetlerde de var olduğu anlaşılmaktadır.
    Yine aynı şekilde, önceki ümmetlerin namazlarında da kıyam, rükû ve secde gibi temel rükûnların var olduğu bildirilmekle birlikte,
    na dair detaylı açıklamalar mevcut değildir."
#Namaz
#Diyanet
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