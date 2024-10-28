Öğle namazı, güneşin tam ortadan geçtikten sonra kılınan bir farz namazdır. Dört rekat farz, dört rekat sünnet ve iki rekat son sünnet olmak üzere toplam on rekat namaz kılınır. Öğle namazı kılınışı ile ilgili detayları sizler için derledik. Peki, öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi vakitlerde, ne zamana kadar öğle namazı kılınır? İşte öğle namazı kılınışı ve öğle namazının önemi ile ilgili sözler...