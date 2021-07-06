Özgün Namazların rekat sayıları ve kılınış şekilleri neye göre belirlenmiştir?
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Namazların rekat sayıları ve kılınış şekilleri neye göre belirlenmiştir?

İslam'ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Peki namazların rekat sayıları ve kılınış şekilleri neye göre belirlenmiştir? Diyanetin cevabı haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Namazların rekat sayıları ve kılınış şekilleri neye göre belirlenmiştir?
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Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan "Namazların rekat sayıları ve kılınış şekilleri neye göre belirlenmiştir?" sorusuna şu yanıt verildi:

  • "İbadetler tevkîfîdir. Yani hem farz oluş gerekçelerinin hem de uygulamalarının her yönüyle akılla bilinmesi mümkün değildir. İbadetlerle ilgili hususlar Kur’an’da genel olarak emredilmiş, Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla belirgin hale gelmiştir.
  • Kur’an’da, namazların belli vakitlerde farz kılındığı (Nisâ, 4/103) ve kıyam, kıraat, rükû ve secde gibi birtakım rükünlerinin olduğu bildirilmiş; söz konusu ibadetin ayrıntıları ve namaz içerisinde yapılması gereken diğer davranışlar ile ilgili hususlar Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünneti ile sabit olmuştur. (Buhârî, Ezân, 95; Müslim, Salât, 45, Mesâcid, 176; Ebû Dâvud, Salât, 150; İbn Mâce, Salât, 1; Tirmizî, Salât, 114). Bütün bunların bir ifadesi olarak da Hz. Peygamber (s.a.s.), "Beni namazı nasıl kılarken gördüyseniz siz de öyle kılınız" (Buhârî, Ezan, 18) buyurmuştur. Buna göre namazla ilgili genel hüküm, rükün ve şartlar Kur’an’la, bunlara ilişkin ayrıntılar ise Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) sünnetiyle belirlenmiştir."

Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?
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Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

Sabah namazı nasıl kılınır kaç rekattır?
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Sabah namazı nasıl kılınır kaç rekattır?

Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

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