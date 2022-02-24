NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta: NATO zirvesine hang, ülkeler katılacak?

Rusya'nın Ukrayna saldırısı üzerine dünya gündemi de hareketlendi. Bir süredir yapılması beklenen NATO zirvesi hızlandırıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yapılacak toplantının tarihini açıkladı

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN 2022?

Anadolu Ajansı'ndan paylaşılan habere göre NATO liderler zirvesi 25 Şubat 2022 Cuma günü (yarın) video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek. Toplantının saati henüz paylaşılmadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Konseyi’nin toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı. Rusya’nın saldırısını bir 'savaş eylemi' olarak niteleyen Stoltenberg “Bugün Kuzey Atlantik Konseyi, üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters'ın talebi üzerine savunma planlarımızı etkinleştirmeye karar verdi” dedi.

Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;

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“Kıtamızda barış paramparça oldu. Artık Avrupa'da, tarihe ait olduğunu düşündüğümüz ölçekte ve türde bir savaş var. Durumu görüşmek üzere Kuzey Atlantik Konseyi'nin acil toplantısını yeni bitirdik. Konseyde ayrıca Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın talebi üzerine Washington Antlaşması'nın 4. Maddesi uyarınca acil istişareler görüşüldü.”

NATO ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Rusya ve Ukrayna savaşının masada olacağı NATO zirvesinde üye olan şu ülkeler yer alacak:

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

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ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

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SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

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