Özgün NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta NATO zirvesine hang, ülkeler katılacak?
ÖZGÜN HABERLER

NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta: NATO zirvesine hang, ülkeler katılacak?

Rusya'nın Ukrayna saldırısı üzerine dünya harekete geçti. Gözler NATO'nun gerçekleştireceği zirvede... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ‘Biz 30 demokrasiden oluşan bir İttifakız. İnsanımıza ve değerlerimize tek vücut olarak sahip çıkacağız’ dedi. Peki, Nato Zirvesi ne zaman, 24 Şubat NATO toplantısı saat kaçta?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta: NATO zirvesine hang, ülkeler katılacak?
Özgün

Rusya'nın Ukrayna saldırısı üzerine dünya gündemi de hareketlendi. Bir süredir yapılması beklenen NATO zirvesi hızlandırıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yapılacak toplantının tarihini açıkladı

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN 2022?

Anadolu Ajansı'ndan paylaşılan habere göre NATO liderler zirvesi 25 Şubat 2022 Cuma günü (yarın) video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek. Toplantının saati henüz paylaşılmadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Konseyi’nin toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı. Rusya’nın saldırısını bir 'savaş eylemi' olarak niteleyen Stoltenberg “Bugün Kuzey Atlantik Konseyi, üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters'ın talebi üzerine savunma planlarımızı etkinleştirmeye karar verdi” dedi.

Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;

“Kıtamızda barış paramparça oldu. Artık Avrupa'da, tarihe ait olduğunu düşündüğümüz ölçekte ve türde bir savaş var. Durumu görüşmek üzere Kuzey Atlantik Konseyi'nin acil toplantısını yeni bitirdik. Konseyde ayrıca Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın talebi üzerine Washington Antlaşması'nın 4. Maddesi uyarınca acil istişareler görüşüldü.”

NATO ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Rusya ve Ukrayna savaşının masada olacağı NATO zirvesinde üye olan şu ülkeler yer alacak:

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

ABD Başkanı Biden yeni yaptırımları duyurdu: Rusya'nın ekonominin parçası olmasını engelleyeceğiz
DÜNYA
ABD Başkanı Biden yeni yaptırımları duyurdu: Rusya'nın ekonominin parçası olmasını engelleyeceğiz

G7 ülkeleri hangileri: G7'de hangi ülkeler var?
ÖZGÜN
G7 ülkeleri hangileri: G7'de hangi ülkeler var?

Ankarada Ukraynaya destek gösterisi

Ankara'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Ukraynalılar ve Kırım Tatarları büyükelçilik önünde toplandı.
Halk silah almaya koştu

Halk silah almaya koştu

​Zelenskiy'in çağrısı karşılık buldu.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

'Bu adımı atmaya bizi zorladılar'

'Bu adımı atmaya bizi zorladılar'

​Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya yönelik saldırılar sonrası ilk açıklama.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama.

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​

Ailemi oradan<br>almaya çalışıyorum

Ailemi oradan
almaya çalışıyorum

​Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.