, Nevşehir’de oturan vatandaşların gündeminde yer almakta. On bir ayın Sultanı Ramazan ayının ardından 21 Nisan Cuma günü itibariyle İslam aleminde ve ülkemizde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan

tüm illerin ve Nevşehir bayram namaz vakitleri de belli oldu. Peki Ramazan Bayramı namazı Nevşehir’de saat kaçta kılınacak?