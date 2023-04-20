Nevşehir bayram namazı vakti
Nevşehir Bayram Namazı Saati Kaç?
Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, Nevşehir’de Ramazan Bayramı namazı saat 06.28’de kılınacak.
Nevşehir Namaz Saatleri Kaçta?
Nevşehir namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Diyanet’in verilerine göre Nevşehir namaz vakitlerine yenisafak.com’un aşağıda yer alan bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bayram namazı kaç rekat?
Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte Bayram namazı 81 ilde eda edilecek. Bayram namazı 2 rekat olarak bayramın ilk günü kılınacak.
Bayram namazı nasıl kılınır?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, bayram namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.
Bayram namazı 1. rekatı kılınışı
- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller erkelerde göbek kadınlarda göğüs hizasına sağ el sol sol elin üstüne gelecek şekilde bağlanır,
- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
Bayram namazı 2. rekatı kılınışı
- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
- Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
Bayramda küskünlerin barışması
Bayramların barış ve sevinç günleri olması hasebiyle küsler barışmalıdır. Dinimiz üç günden fazla dargın durmaya cevaz vermez. Peygamberimiz (s.a.s.),
“Bir Müslümanın diğer Müslümana üç günden fazla dargın durması helâl olmaz.” (Buhârî, “Edeb”, 57) buyurmuştur.
Sonuç olarak Müslümanlar bayramları aile fertleri, yakınları, komşuları ve arkadaşları ile neşe ve zevk içerisinde geçirmeli, bayram namaz kılma, kurban kesme, sadaka-i fıtır verme ve eş dost ziyareti gibi görevleri yapmalıdır. Bayram geceleri ibadetle ihya edilmeli, kaza namaz kılınmalı, Kur’an-ı Kerim okumalı, Allah Teâlâ’dan af ve mağfiret istenmeli ve dua edilmelidir.