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NBA'de Celtics'in liderliğine Knicks son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Boston Celtics'i 109-94 yenerek play-off'a kalma mücadelesini sürdürdü. Galibiyet serisini 6 maça çıkaran konferans beşincisi Knicks'te Julius Randle 23 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Immanuel Quickley 23 sayı, Jalen Brunson 17 sayı, 4 ribaunt, Josh Hart 12 sayı, 5'er ribaunt ile asist ve Mitchell Robinson 10 sayı, 13 ribauntla oynadı. New York Knicks - Boston Celtics maç özetini izlemek ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:28 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
New York Knicks 109-94 Boston Celtics

New York Knicks 109-94 Boston Celtics

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu ekiplerinin mücadelesinde Knicks, konuk ettiği Celtics'i 15 sayı farkla geçti ve rakibinin konferans liderliğine son verdi. Sezonun 18. yenilgisini alarak liderlik koltuğunu Milwaukee Bucks'a devreden Celtics'te Malcolm Brogdon 22 sayı, Marcus Smart 19 sayı, 4 ribaunt, Jayson Tatum 14 sayı, 9 asist, 7 ribaunt, Derrick White 13 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve Al Horford 13 sayılık performans sergiledi.

NEW YORK KNİCKS - BOSTON CELTİCS MAÇ ÖZETİ



NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 117-106

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 99-101

New York Knicks-Boston Celtics: 109-94

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 93-101



#New York Knicks
#Boston CelticS
#maç özeti
#NBA
#Mitchell Robinson
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NBA'de Celtics'in liderliğine Knicks son verdi
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