NBA Doğu Konferansı'nda play-off'a kalmayı hedefleyen iki takımdan Miami Heat, çekişmeli mücadelenin ardından deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 101-99 mağlup etti. Sezonun 33. galibiyetine ulaşan Heat'te Jimmy Butler 23 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 4 top çalma, Gabe Vincent 14 sayı, Bam Adebayo 13 sayı, 7 ribaunt, Max Strus 13, Victor Oladipo 11 sayıyla skora katkı verdi. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise maçta süre almadı. Philadelphia 76ers - Miami Heat maç özetini izlemek ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.