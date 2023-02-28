New York Knicks 109-94 Boston Celtics
NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu ekiplerinin mücadelesinde Knicks, konuk ettiği Celtics'i 15 sayı farkla geçti ve rakibinin konferans liderliğine son verdi. Sezonun 18. yenilgisini alarak liderlik koltuğunu Milwaukee Bucks'a devreden Celtics'te Malcolm Brogdon 22 sayı, Marcus Smart 19 sayı, 4 ribaunt, Jayson Tatum 14 sayı, 9 asist, 7 ribaunt, Derrick White 13 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve Al Horford 13 sayılık performans sergiledi.
NEW YORK KNİCKS - BOSTON CELTİCS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 117-106
Philadelphia 76ers-Miami Heat: 99-101
New York Knicks-Boston Celtics: 109-94
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 93-101